Тренерские перестановки в РПЛ – блокбастер. «Пари НН» лишится человека, ради которого выгнал Кержакова

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вчера, 21:21

Рассказываем, что могло ускользнуть от внимания

В Премьер-лиге запущен новый круг перестановок на тренерских мостиках. Первая волна прошла не настолько запутанно – на этот раз в борьбу за тренеров втянуты сразу 3 клуба, причем интересовались они примерно одним и тем же кругом лиц. Как итог, мы увидели и игру на опережение, и попытки уйти от рокировки наставников, и переключение фокуса. Что самое интересное – этот сюжет только входит в финальную стадию.

Волну начал «Локомотив»

Это бомба замедленного действия – всем и так было понятно, что боссы «железнодорожников» уволят немцев. Вопрос состоял в том, когда это должно было произойти. Последней каплей стал разгром от «Сочи» (0:4) – красно-зеленые оказались в одном очке от зоны вылета.

После ухода Циннбауэра и Цорна стали появляться разные слухи – в столичный клуб сватали Юрия Семина, Сергея Юрана и Андрея Талалаева. Наиболее вероятным назывался выбор в пользу последнего – даже сообщалось, что с ним организовал личную встречу генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

На этом этапе, по всей видимости, в борьбу за Талалаева включилось «Торпедо». В результате мы видим Андрея у руля «автозаводцев», а «Локо» переключился на других. Семин и Юран в клубе не появились до сих пор – зато на радары вышли кандидатуры Игоря Осинькина и Михаила Галактионова (последний сейчас стоит у руля «Пари Нижнего Новгорода»). Пока переговоры не завершились успехом, «Локомотив» готовится к московскому дерби с «Торпедо» под руководством Андрея Федорова, экс-наставник «Казанки».

«Торпедо» сыграло на опережение

И первым вышло из гонки победителем. «Автозаводцы» вклинились в борьбу с «Локо», понимая, что соперник (еще и прямой конкурент) может подписать Талалаева прямо перед очной встречей. Пока у красно-зеленых нет «рулевого», «Торпедо» имеет шансы на очки и может выплыть со дна РПЛ . То, что этот факт оказал влияние на конечное решение, подтверждают слова президента черно-белых Ильи Геркуса:

«Матч с „Локомотивом“ — ключевая игра в этой части сезона не только по принципиальности, она важна и по шансам набрать очки, уйти с последней строчки и приблизиться к конкурентам. Мы понимали, что „Локомотив“ хочет усилить тренерский штаб. Так что одним из факторов назначения нового главного тренера была попытка получить перед одним из ключевых матчей этой части сезона дополнительное преимущество».

Почему Талалаев выбрал «Торпедо», а не более перспективный «Локомотив»? Потому что он воспитанник клуба, провел там первые годы игровой карьеры, к тому же его об этом попросили болельщики «автозаводцев» — для специалиста это важный фактор.

За игру на опережение черно-белым – плюс, теперь можно надеяться на стыки.

«Пари НН» платит за отказ от Кержакова

Выбор Андрея Талалаева привел к тому, что без наставника рискует остаться «Пари НН» — дело в том, что пришедший летом Михаил Галактионов быстро выстроил боеспособный коллектив. Нижегородцы провели ударный отрезок в конце августа-начале сентября и в какой-то момент оказались в четырех очках от топ-5. Да, потом сбавили и откатились на 10-е место, но перформанс для скромного клуба крайне яркий.

Само собой, это не осталось без внимания гранда без тренера – «Локо» приступил к переговорам с Михаилом. Доходит до того, что «Пари НН», чтобы удержать своего наставника, подключает админресурс – есть информация, что на сохранении Галактионова настаивает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Довод логичный – команду собирали под него.

Но не думать о негативном исходе невозможно – на этот случай «Пари НН» занимается поиском альтернативы – ей может стать экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков. Отдельные каналы сообщают, что лонг-лист боссов коллектива довольно обширен – включает как Новикова, так и Алексея Стукалова («Ротор»), Курбана Бердыева («Трактор», Иран) и Магомеда Адиева (сборная Казахстана). И дополнительный виток на запутанную историю – нижегородцы рассматривали Талалаева как замену Галактионову. Хотя поскольку о Михаиле в стане «железнодорожников» заговорили после Андрея, можно предположить, что к этому моменту экс-наставник «Ахмата» уже выбрал «Торпедо».

В сложившейся ситуации очень хочется вспомнить события с Александром Кержаковым – предыдущим наставником «Пари НН». Свою задачу он выполнил – сохранил клуб в РПЛ , еще и ряд сенсаций (со «Спартаком», «Зенитом») преподнес. А значит, был достоин продления контракта. Руководство решило иначе и назначило Галактионова. Теперь тренер и коллектив поменялись местами – Михаил может уйти в «Локомотив» — да, из команды, собранной под него, зато в более перспективный проект (денег и влияния у «Локо» точно больше). Может, со стороны специалиста это и не очень красивый поступок, но в отношении «Пари НН» можно говорить о карме.

Отдельное шоу – тренеры «Химок»

Самое забавное – напоследок. К эпопее с треугольником «Пари НН» — «Локомотив» — «Торпедо» этот сюжет не имеет никакого отношения. «Химки» раздумывают расстаться уже с третьим наставником за полгода. У Спартака Гогниева якобы напряженные отношения с игроками, поэтому боссы химчан взять другого тренера. И одним из кандидатов – что еще забавнее – является Сергей Юран, который стал первым звеном цепи отставок в подмосковном клубе.

Если это произойдет, приход Юрана в «Химки» станет для специалиста четвертым.