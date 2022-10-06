Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Первая лига 2022/2023

Гогричиани из «Балтики» может получить 2 года тюрьмы за избиение девушки

вчера, 17:36

Адвокат Александр Добровинский высказался о новости о том, что нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою бывшую девушку.

Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее — хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела. По собственному опыту знаю, что некоторые женщины, действительно, способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать и уйти, если дальше терпеть невозможно, но никак не применять силу, поскольку, женщина априори слабее. И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям — ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно. Что же касается наказания, то здесь однозначно статья 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Иск Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей рассмотрят 18 октября
29 сентября
Директор «Чертаново» получил три года колонии. Карпин назвал приговор «катастрофой»
28 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Бывший директор академии «Чертаново» приговорён к 3 годам лишения свободы
28 сентября
Прокуратура Мадрида открыла дело из-за оскорблений в адрес Винисиуса
23 сентября
С бывшего президента «Барселоны» сняты обвинения в налоговом мошенничестве
22 сентября
Давид Сильва оштрафован за то, что толкнул женщину во время драки
22 сентября
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:00
Может действительно довела?
Futurista
Futurista
вчера в 17:42
Адвокат во многом прав...правда бывают такие женщины от которых Гоча бы отгрёб по полной)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 