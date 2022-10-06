Гогричиани из «Балтики» может получить 2 года тюрьмы за избиение девушки

Адвокат Александр Добровинский высказался о новости о том, что нападающий «Балтики» избил свою бывшую девушку.

Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее — хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела. По собственному опыту знаю, что некоторые женщины, действительно, способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать и уйти, если дальше терпеть невозможно, но никак не применять силу, поскольку, женщина априори слабее. И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям — ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно. Что же касается наказания, то здесь однозначно статья 116 УК РФ , которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство.