Бывший директор академии «Чертаново» приговорён к 3 годам лишения свободы

Замосковецкий суд Москвы вынес приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.
Суд приговорил признать Ларина виновным. Наказание — три года в исправительной колонии общего режима.
Лишение свободы в целях восстановления справедливости. Исправительная колония общего режима. Взять под стражу в зале суда.
Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он специально завышал численность футболистов академии, чтобы получать большее финансирование.
Отсидела месяц.
Сейчас занимается ювелирным бизнесом.
За бюджетные деньги конечно наказали. Но Ларин ближе к "Деточкину". Виноват, но не виноват. Вроде как не для себя. С другой стороны у нас столько безнаказанно ворующих и пилящих бюджет, строящих себе замки и выводящих деньги за бугор. Просто они делятся с правильными людьми и выходят сухими из воды...
Отсидела месяц.
Сейчас занимается ювелирным бизнесом.
За бюджетные деньги конечно наказали. Но Ларин ближе к "Деточкину". Виноват, но не виноват. Вроде как не для себя. С другой стороны у нас столько безнаказанно ворующих и пилящих бюджет, строящих себе замки и выводящих деньги за бугор. Просто они делятся с правильными людьми и выходят сухими из воды...
Пошел по пути Юрия Деточкина.
Пошел по пути Юрия Деточкина.
https://youtu.be/d08EMFNnEXY