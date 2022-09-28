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Бывший директор академии «Чертаново» приговорён к 3 годам лишения свободы

вчера, 12:59

Замосковецкий суд Москвы вынес приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

Суд приговорил признать Ларина виновным. Наказание — три года в исправительной колонии общего режима.

Лишение свободы в целях восстановления справедливости. Исправительная колония общего режима. Взять под стражу в зале суда.

Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он специально завышал численность футболистов академии, чтобы получать большее финансирование.

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протон
протон
вчера в 15:21
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Отсидела месяц.
Сейчас занимается ювелирным бизнесом.

За бюджетные деньги конечно наказали. Но Ларин ближе к "Деточкину". Виноват, но не виноват. Вроде как не для себя. С другой стороны у нас столько безнаказанно ворующих и пилящих бюджет, строящих себе замки и выводящих деньги за бугор. Просто они делятся с правильными людьми и выходят сухими из воды...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:27
Не знаю тему
МапС
МапС
вчера в 13:27
Он конечно виноват, но он не виноват.
Пошел по пути Юрия Деточкина.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:23
Мутно тут как то
Futurista
Futurista
вчера в 13:06
Шьёртаново)....

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:02
Ещё один доворовался...
Гость
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