Бывший директор академии «Чертаново» приговорён к 3 годам лишения свободы

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вчера, 12:59

Замосковецкий суд Москвы вынес приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

Суд приговорил признать Ларина виновным. Наказание — три года в исправительной колонии общего режима. Лишение свободы в целях восстановления справедливости. Исправительная колония общего режима. Взять под стражу в зале суда.

Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он специально завышал численность футболистов академии, чтобы получать большее финансирование.