Директор «Чертаново» получил три года колонии. Карпин назвал приговор «катастрофой»

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вчера, 19:11

Коррупция в футболе побеждена?

Внуку повезло больше, чем дедушке

Снова перегибы на местах. Дед Ларина – революционер Николай Бухарин, обзывал Джугашвили, а вот Ленин называл Бухарина сыном. Речь о представителе эрудированной ветки большевиков. Их в основном уничтожили до начала войны, ибо нечего быть умными. Бухарина арестовали в 1937-м. Подсудимый направил после смертного приговора ходатайство о помиловании, а через два дня был расстрелян.

Реабилитировали дедушку директора Ларина спустя полстолетия. Хрущев явно Бухарина не любил, раз не рассказал правду во время «оттепели». Отец футбольного функционера даже не носил родовое имя. Известен как Юрий Ларин, взял фамилию мамы, бабушки Николая. Наследник жестких революционеров не репрессирован с концами по надуманному поводу, как его дед, жить будет. Хоть здесь история себя не повторяет дословно.

Но по-прежнему не все знают свои права и обязанности. Обязанность – не нарушать закон, а право – не свидетельствовать против себя в суде. Ларин признал вину полтора года назад, чем существенно упростил жизнь прокурорам. Требовали 4 года и 4 месяца колонии по статье о мошенничестве, судья Лариса Семенова дала три года общего режима. Будет апелляция, выйдет за хорошее поведение быстрее.

Бывший директор «Чертаново», который работал в клубе 13 лет, поступил как наивный человек. Точно нарушил закон, придумал «мертвые души», но чтобы получить финансирование на школу. Деньги потратил на академию и клуб. На личных счетах нашли только средства, заработанные от деятельности до футбола. Теперь Ларин продает картины из коллекции отца-художника.

Компенсирует 20 миллионов рублей

Кроме трёх лет колонии общего режима, Ларин отдаст названную сумму. Но давайте зафиксируем всю цепочку. Налогоплательщики содержат министерства спорта в регионах. Те распределяют ваши деньги, в том числе, на футбол. Но работать чиновники не любят, не богоугодное это дело. Значит, можно не менять глупые законы. Были в силе нормативы об одном тренере на 100-200 учеников.

Но это не урок физкультуры, воспитывают профессиональных спортсменов. Ларин дорисовывал воспитанников, чтобы получить больше денег на зарплаты тренерам, на заграничные поездки для детей и на экипировку. «Чертаново» играл в ФНЛ , школа давала шанс талантам. Теперь многие известные в футболе люди ручаются за Ларина. Зарема Салихова, хотя с подсудимым не знакома, тоже выступила.

А причина недовольства приговором Ларина в том, что это комбинатор, но не организатор схемы. Наказали лишь одного, причем с нюансом. За прокуроров, суд и чиновников вроде бы говорит буква закона. За Ларина – мотив и результаты школы «Чертаново». Понятно, что есть журналисты, которые знают директора лично, их оценка содержит эмоции и отражает привязанность, поэтому ее игнорируем.

Но даже со стороны всё понятно. Директору не хватило ума на каждом углу кричать о заниженных нормативах. И хватило наивности безропотно рисовать «мертвые души». Вот только не всё в деле может быть по закону. Раз суд согласен, что не было злого умысла, то могли «мошенничество» сменить на «нецелевое расходование средств». Государство получило бы компенсацию, а Ларин условный срок. Поступили иначе.

Приговор Ларину не меняет систему

Директору стоило молчать. Тогда прокуратурам пришлось бы доказывать вину и злой умысел. Процесс хлопотный, когда никто не воровал деньги себе. Мошенничество трактуется как «хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». А теперь вопрос. Неужели ни один московский чиновник, который пиарился на школе «Чертаново», не знал о «мертвых душах»? А если все знали, то почему судят одного?

Нельзя делать святым человека из государственного футбола. Но не Ларин придумал систему. С «Чертаново» связаны чиновники и агенты. Насколько они честные, насколько грамотно осуществлены трансферы воспитанников школы? Хороший вопрос хотя бы для министра спорта, который сам раньше работал в прокуратуре. Футболисты даже скинулись, чтобы помочь Ларину расплатиться, это показательное решение.

В чем урон для детского футбола? Директора маленьких академий, которые по всей стране рисовали «мертвые души», чтобы у школ были тренеры и заграничные стажировки, могут пойти под суд. Или же этими людьми станут манипулировать чиновники, связанные с агентами и бандитами, угрожая сдать прокуратуре. История о системе, в результате жизни которой богатый человек, скорее всего, станет банкротом.

У прокуратуры и суда нет вопросов к чиновникам, которые не проверяли годами, есть ли реальные ученики в «Чертаново». Также непонятно, как именно высчитали точный ущерб, ведь финансирование выше штрафа. Все вокруг, по версии прокуратуры, невинные овечки, злой только Ларин. А самое циничное в этой истории, что чиновники себя перестраховали – нормативы изменены, признали правоту подсудимого.

Футбол может потерять менеджеров

С мест сообщают, что немножко испугались. Не все рисуют «мертвые души» так нагло, как раньше. Или просто денег стало меньше? Ларин включает песню своего любимого Розенбаума, а все делают вид, что удивлены приговору. Сел в тюрьму редкий функционер, который потратил деньги не на любовницу в Монако. Прокуроры, брошенные на дело, поначалу вообще не понимали, о чем речь. Не разбирались в детском футболе.

Но раз было дело – приговор нашелся. Не будем заламывать руки, как сделали Горшков, Ломаев, Сарвели и Зиньковский. Есть в этом мире большая несправедливость, чем срок в три года после признательных показаний. Вот только со стороны похоже на успешный поиск крайнего, который пытался воспитывать футболистов, пока другие зарабатывали. Москвичам выдали победу над коррупцией, как у Георгия Победоносца над змеем.

Ларин пошел по этапу, хотя юристы говорили, что в суде перегнули со статьей. Могли переквалифицировать дело, сделав упор на компенсации. Тогда увидели бы торжество правосудия в конкретном деле. А раз есть реальный срок, то сегодня десяток сильных менеджеров, которые оказались рядом с детским и юношеским футболом, сматывают удочки и сваливают в другие сферы, чтобы не сесть рядом с Лариным, который кому-то мешал.