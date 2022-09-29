Иск Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей рассмотрят 18 октября

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что 18 октября Октябрьский суд города Уфы рассмотрит иск бывшего генерального директора «красно-белых» Шамиля Газизова к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну на сумму 365 миллионов рублей.
Спор по иску Газизова к Федуну на сумму 365 миллионов рублей будет рассмотрен Октябрьским судом Уфы 18 октября в 11:30.
Ранее Завьялова сообщила, что Октябрьский суд города Уфы 18 октября рассмотрит иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 миллионов рублей, заседание пройдет в 9:00 по московскому времени. Юрист «Спартака» Елена Чачуа объяснила, что это та сумма, которую, как считает сторона «Спартака», Газизов сам себе выплатил незаконным путем, переведя 88 миллионов рублей на свою банковскую карту, воспользовавшись ключом генерального директора. Газизов отказался давать комментарий по этому поводу. Позднее Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 миллионов, который ранее был возвращен судом из-за нарушений при подаче.
Тьфу!
Тьфу!
1-й раунд, декабрь 2020-го. Всех сразу шокировала неустойка: в телеграме писали про 400 млн рублей, инсайдер Сергей Егоров сообщал о 100 миллионах...
2-й раунд, март 2021-го. Пошла жара: акционер «Спартака» потребовал вернуть неустойку, выплаченную Газизову
3-й раунд, апрель 2021-го. Снова всплыла сумма в 400 млн, Газизов заявил, что деньги ему должен не «Спартак», а лично Федун
4-й раунд, июнь 2021-го. Газизов подал в суд на «Спартак» и потребовал 299,4 млн рублей, Зарема в ответ назвала его аферистом
5-й раунд, июнь 2021-го. Оказалось, Федун не глядя подписал допсоглашение с Газизовым
6-й раунд, июнь 2021-го. Газизов выиграл суд у «Спартака» по делу о 300 невыплаченных миллионах. Зарема рассказала, что Шамиль считал Тедеско геем
7-й раунд, август 2021-го. «Спартак» заявил, что Газизов никогда не увидит денег (несмотря на две победы в суде)
8-й раунд, октябрь 2021-го. Все перевернулось: жалобы «Спартака» удовлетворил Верховный Башкирский суд, клуб заявил, что в Башкирии есть правосудие
9-й раунд, октябрь 2021-го. Теперь уже московский суд признал незаконным соглашение о выплате 400 млн, а 88 млн разрешил взыскать
10-й раунд, декабрь 2021-го. Суд окончательно отказал Газизову, менеджер заявил, что обжалует решение в кассационном суде
11-й раунд, декабрь 2021-го. Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба, «Спартак» назвал это хотелками
12-й раунд, январь 2022-го. Газизов подал жалобу, потребовал восстановить его в клубе и выплатить 86 млн рублей
13-й раунд, январь 2022-го. Зарема назвала Газизова сказочником и жвачкой, прилипшей к ботинку
14-й раунд, февраль 2022-го. «Спартак» рассказал о планах взыскать 100 млн рублей в Газизова
15-й раунд, февраль 2022-го. Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна, адвокат Добровинский назвал Шамиля юридическим девственным
И вот теперь продолжение марлзонского балета... какой прохиндей, какого прохиндея кинет....не просто смешно, а обхохочешься..:)))))))))))))))))))))))))))
1-й раунд, декабрь 2020-го. Всех сразу шокировала неустойка: в телеграме писали про 400 млн рублей, инсайдер Сергей Егоров сообщал о 100 миллионах...
2-й раунд, март 2021-го. Пошла жара: акционер «Спартака» потребовал вернуть неустойку, выплаченную Газизову
3-й раунд, апрель 2021-го. Снова всплыла сумма в 400 млн, Газизов заявил, что деньги ему должен не «Спартак», а лично Федун
4-й раунд, июнь 2021-го. Газизов подал в суд на «Спартак» и потребовал 299,4 млн рублей, Зарема в ответ назвала его аферистом
5-й раунд, июнь 2021-го. Оказалось, Федун не глядя подписал допсоглашение с Газизовым
6-й раунд, июнь 2021-го. Газизов выиграл суд у «Спартака» по делу о 300 невыплаченных миллионах. Зарема рассказала, что Шамиль считал Тедеско геем
7-й раунд, август 2021-го. «Спартак» заявил, что Газизов никогда не увидит денег (несмотря на две победы в суде)
8-й раунд, октябрь 2021-го. Все перевернулось: жалобы «Спартака» удовлетворил Верховный Башкирский суд, клуб заявил, что в Башкирии есть правосудие
9-й раунд, октябрь 2021-го. Теперь уже московский суд признал незаконным соглашение о выплате 400 млн, а 88 млн разрешил взыскать
10-й раунд, декабрь 2021-го. Суд окончательно отказал Газизову, менеджер заявил, что обжалует решение в кассационном суде
11-й раунд, декабрь 2021-го. Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба, «Спартак» назвал это хотелками
12-й раунд, январь 2022-го. Газизов подал жалобу, потребовал восстановить его в клубе и выплатить 86 млн рублей
13-й раунд, январь 2022-го. Зарема назвала Газизова сказочником и жвачкой, прилипшей к ботинку
14-й раунд, февраль 2022-го. «Спартак» рассказал о планах взыскать 100 млн рублей в Газизова
15-й раунд, февраль 2022-го. Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна, адвокат Добровинский назвал Шамиля юридическим девственным
И вот теперь продолжение марлзонского балета... какой прохиндей, какого прохиндея кинет....не просто смешно, а обхохочешься..:)))))))))))))))))))))))))))