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Иск Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей рассмотрят 18 октября

вчера, 19:10

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что 18 октября Октябрьский суд города Уфы рассмотрит иск бывшего генерального директора «красно-белых» Шамиля Газизова к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну на сумму 365 миллионов рублей.

Спор по иску Газизова к Федуну на сумму 365 миллионов рублей будет рассмотрен Октябрьским судом Уфы 18 октября в 11:30.

Ранее Завьялова сообщила, что Октябрьский суд города Уфы 18 октября рассмотрит иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 миллионов рублей, заседание пройдет в 9:00 по московскому времени. Юрист «Спартака» Елена Чачуа объяснила, что это та сумма, которую, как считает сторона «Спартака», Газизов сам себе выплатил незаконным путем, переведя 88 миллионов рублей на свою банковскую карту, воспользовавшись ключом генерального директора. Газизов отказался давать комментарий по этому поводу. Позднее Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 миллионов, который ранее был возвращен судом из-за нарушений при подаче.

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Суд перенёс заседание по иску «Спартака» к Газизову на 88 млн рублей
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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:04
Сядет Газизов!
ДСА
ДСА
вчера в 20:53
Тут есть за что биться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:46
Все о миллионах пекутся). А, если завтра 3.14!!? А, если завтра в поход? А, если завтра рюкзак?
Тьфу!
Союзник противников
Союзник противников ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 19:57
А как иначе? У меня в своё время был серьёзный конфликт с московским банком "Русский банкирский дом",предводитель регионального филиала которого мне орал,вытаращив глаза :"Самое главное в жизни-это деньги,за них людей убивают!".Я жив до сих пор,а их первыми из всех банков в стране лишили лицензии в кризис 2008 года.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:52
Зачесть 365-88 чего-то там,и разойтись по домам,надоели.Две жульнические ,безответственные стороны,обменивающиеся бумажками вместо договоров-это и есть "мир сильных мира сего"???
DaslerU
DaslerU
вчера в 19:51
Что бы не происходило, а упыри всё о бабле пекутся.
Futurista
Futurista
вчера в 19:48
Кого теперь интересуют иски двух физ. лиц?)...и какое отношение это имеет к футболу?....
Брулин
Брулин
вчера в 19:28
Им всем не надоело? Это которое уже заседание? 10?
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:23
Запутались в битве Газизова с Федуном и Заремой? ....:))) Тогда все раунды!

1-й раунд, декабрь 2020-го. Всех сразу шокировала неустойка: в телеграме писали про 400 млн рублей, инсайдер Сергей Егоров сообщал о 100 миллионах...

2-й раунд, март 2021-го. Пошла жара: акционер «Спартака» потребовал вернуть неустойку, выплаченную Газизову

3-й раунд, апрель 2021-го. Снова всплыла сумма в 400 млн, Газизов заявил, что деньги ему должен не «Спартак», а лично Федун

4-й раунд, июнь 2021-го. Газизов подал в суд на «Спартак» и потребовал 299,4 млн рублей, Зарема в ответ назвала его аферистом

5-й раунд, июнь 2021-го. Оказалось, Федун не глядя подписал допсоглашение с Газизовым

6-й раунд, июнь 2021-го. Газизов выиграл суд у «Спартака» по делу о 300 невыплаченных миллионах. Зарема рассказала, что Шамиль считал Тедеско геем

7-й раунд, август 2021-го. «Спартак» заявил, что Газизов никогда не увидит денег (несмотря на две победы в суде)

8-й раунд, октябрь 2021-го. Все перевернулось: жалобы «Спартака» удовлетворил Верховный Башкирский суд, клуб заявил, что в Башкирии есть правосудие

9-й раунд, октябрь 2021-го. Теперь уже московский суд признал незаконным соглашение о выплате 400 млн, а 88 млн разрешил взыскать

10-й раунд, декабрь 2021-го. Суд окончательно отказал Газизову, менеджер заявил, что обжалует решение в кассационном суде

11-й раунд, декабрь 2021-го. Газизов рассказал, что Федун обещал ему акции клуба, «Спартак» назвал это хотелками

12-й раунд, январь 2022-го. Газизов подал жалобу, потребовал восстановить его в клубе и выплатить 86 млн рублей

13-й раунд, январь 2022-го. Зарема назвала Газизова сказочником и жвачкой, прилипшей к ботинку

14-й раунд, февраль 2022-го. «Спартак» рассказал о планах взыскать 100 млн рублей в Газизова

15-й раунд, февраль 2022-го. Газизов обратился в РФС из-за слов Федуна, адвокат Добровинский назвал Шамиля юридическим девственным

И вот теперь продолжение марлзонского балета... какой прохиндей, какого прохиндея кинет....не просто смешно, а обхохочешься..:)))))))))))))))))))))))))))
Gahi
Gahi
вчера в 19:13
Есть надежда что Уфа решит свои финансовые проблемы. Если только Газизов действительно думает о благополучия своего клуба.
Гость
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