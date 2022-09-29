Иск Газизова к Федуну на 365 миллионов рублей рассмотрят 18 октября

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вчера, 19:10

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что 18 октября Октябрьский суд города Уфы рассмотрит иск бывшего генерального директора «красно-белых» Шамиля Газизова к экс-владельцу московского клуба Леониду Федуну на сумму 365 миллионов рублей.

Спор по иску Газизова к Федуну на сумму 365 миллионов рублей будет рассмотрен Октябрьским судом Уфы 18 октября в 11:30.

Ранее Завьялова сообщила, что Октябрьский суд города Уфы 18 октября рассмотрит иск «Спартака» к Газизову на сумму 88 миллионов рублей, заседание пройдет в 9:00 по московскому времени. Юрист «Спартака» Елена Чачуа объяснила, что это та сумма, которую, как считает сторона «Спартака», Газизов сам себе выплатил незаконным путем, переведя 88 миллионов рублей на свою банковскую карту, воспользовавшись ключом генерального директора. Газизов отказался давать комментарий по этому поводу. Позднее Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 миллионов, который ранее был возвращен судом из-за нарушений при подаче.