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«Реал» выиграл у «Севильи»

сегодня, 00:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал» переиграл «Севилью» во встрече 11-го тура Ла Лиги (3:1).

Уже на 5-й минуте «сливочных» вывел вперед Лука Модрич. Эрик Ламела сравнял счет на 54-й. Лукас Васкес на 79-й вновь вывел хозяев вперед, а закрепить успех помог гол Федерико Вальверде, забитый на 81-й минуте.

«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (31 пункт), «Севилья» идет на 14-м месте (10 очков).

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ kamilchik (раскрыть)
сегодня в 13:21
Его зацикленность на финтах могла вчера лишить Реал победы. Хорошо что исправился голевым пасом на Васкеса. Но убеждать бразильца что много финтов это не всегда хорошо, всё равно что волка убеждать в полезности вегетарианства. Но Винни парень не глупый, думаю сделает выводы.
Hamman
Hamman
сегодня в 13:11
Асенсио не мешало бы давать немного больше игрового времени. Потенциал у парня такой что позавидуют многие так называемые топы. Но Марко нужно прежде всего разобраться с самим собой. Чего именно он сам хочет.
Смотришь его игру, временами всплеск активности аж искры летят, но большая часть это какая-то инертность.
Нужно собраться пока есть время и возможности. Сможет собраться, есть все шансы войти в когорту великих игроков Реала и сборной Испании!
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:28
Очень вероятно. В первый свой заход в Реал игру Анчи ставил несколько иную, в чем-то сходную, но не с такой порцией импровизации )
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:35
Это ожидаемый результат
Gahi
Gahi
сегодня в 08:11
Серьёзная заявка на трофей. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:57
Севилья всё же сражалась.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:52
Ожидаемо было.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 07:02
Реал чемпион!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:02
Совершенно случайно !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:27
Севилья в этом сезоне очень слаба.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 06:24
Может быть это Давиде Анчелотти всё это придумывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:56
Рад за него...
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 05:34, ред.
Чё за Лев этот тигр))Вальверде топище конечно,лишь бы не сглазить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:09
Это Реал ! С ПОБЕДОЙ РЕАЛ !
амурец
амурец
сегодня в 00:38
Реал с победой
kamilchik
kamilchik
сегодня в 00:27
Вини слишком флиртует с мячом. Бразильская кровь во всей красе, финты, выпендреж, шоу на публику. В результате привез не только голы своей команде, но и сопернику. В целом игра нормальная. Комбинации, фланги, дальние удары и стандарты, все при нас. У противников Ламела и Монтиэл явно вырисовываись. Реал на классе выиграл. Ала Мадрид!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:26
Сливочные, с победой вас! Отличный ход у команды! Вальверде не перестает радовать!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:18, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола - Реал Мадрид, и всех тех, кто болеет этот клуб!!! Хорошо начали матч с быстрым голом Луки Модрича с передачи Винисиуса. Потом у Винисиуса был супер момент, когда он обвел вратаря и упустил мяч за лицевую линию, вместо того, чтоб покатить мяч мимо вратаря. А потом мы пропустили ненужный мяч. Севилья в какой-то момент казалось перехватила инициативу. Но после замен, произошёл обратный переворот. Опять Винисиус отдал голевую передачу, когда мог сам пробить. Но надо отметить предголевой пас от Асенсио, это было здорово. А точку в матче поставил супер Вальверде со своим мощным ударом в дальний угол ворот Яссина Буно, голевую передачу на свой счёт записал тот же Асенсио. Также хочу отметить игру Родриго, хорошо сыграл, хотя ему и не удалось забить. Сколько его били по ногам. Судья мог бы и пенальти сегодня поставить. И ещё, хотелось бы увидеть Мариано Диаса в игре, когда нет Карима Бензема. Реал Мадрид, Наполи и Аталанта остаются единственными командами, которые ещё не проигрывали в топ-4 Лигах Европы в этом сезоне. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:11
Браво, Реал.
Неуязвимая команда на данный момент.
Игра не шла целый час, и все равно 3:1.

Очень рад за Асенсио. Который матч - самый настоящий джокер.

Анчелотти продолжает поражать. Вроде, далеко не молодой тренер, а выдумывает бесконечное количество вариантов игры. Тот же Асенсио вышел в центр поля, и отдал ключевую передачу.

16 матчей без поражений, и всего 2 ничьи. Так держать
Гость
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