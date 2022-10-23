«Реал» выиграл у «Севильи»

«Реал» переиграл «Севилью» во встрече 11-го тура Ла Лиги (3:1).
Уже на 5-й минуте «сливочных» вывел вперед Лука Модрич. Эрик Ламела сравнял счет на 54-й. Лукас Васкес на 79-й вновь вывел хозяев вперед, а закрепить успех помог гол Федерико Вальверде, забитый на 81-й минуте.
«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (31 пункт), «Севилья» идет на 14-м месте (10 очков).
Смотришь его игру, временами всплеск активности аж искры летят, но большая часть это какая-то инертность.
Нужно собраться пока есть время и возможности. Сможет собраться, есть все шансы войти в когорту великих игроков Реала и сборной Испании!
Смотришь его игру, временами всплеск активности аж искры летят, но большая часть это какая-то инертность.
Нужно собраться пока есть время и возможности. Сможет собраться, есть все шансы войти в когорту великих игроков Реала и сборной Испании!
Неуязвимая команда на данный момент.
Игра не шла целый час, и все равно 3:1.
Очень рад за Асенсио. Который матч - самый настоящий джокер.
Анчелотти продолжает поражать. Вроде, далеко не молодой тренер, а выдумывает бесконечное количество вариантов игры. Тот же Асенсио вышел в центр поля, и отдал ключевую передачу.
16 матчей без поражений, и всего 2 ничьи. Так держать
Неуязвимая команда на данный момент.
Игра не шла целый час, и все равно 3:1.
Очень рад за Асенсио. Который матч - самый настоящий джокер.
Анчелотти продолжает поражать. Вроде, далеко не молодой тренер, а выдумывает бесконечное количество вариантов игры. Тот же Асенсио вышел в центр поля, и отдал ключевую передачу.
16 матчей без поражений, и всего 2 ничьи. Так держать