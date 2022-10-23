«Реал» выиграл у «Севильи»

1666472802

сегодня, 00:06

«Реал» переиграл «Севилью» во встрече 11-го тура Ла Лиги (3:1).

Уже на 5-й минуте «сливочных» вывел вперед Лука Модрич. Эрик Ламела сравнял счет на 54-й. Лукас Васкес на 79-й вновь вывел хозяев вперед, а закрепить успех помог гол Федерико Вальверде, забитый на 81-й минуте.

«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании (31 пункт), «Севилья» идет на 14-м месте (10 очков).