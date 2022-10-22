«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче с «Челси»

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вчера, 21:28

В матче 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья (1:1).

Жоржиньо реализовал пенальти на 87-й минуте, Каземиро счет сравнял на 90+4-й.

После игры «синие» занимают 4-е место (21 балл), «дьяволы» идут на 5-й позиции (20 пунктов).