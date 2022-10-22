«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче с «Челси»

В матче 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья (1:1).
Жоржиньо реализовал пенальти на 87-й минуте, Каземиро счет сравнял на 90+4-й.
После игры «синие» занимают 4-е место (21 балл), «дьяволы» идут на 5-й позиции (20 пунктов).
ТХ упустил победу за явным преимуществом своих подопечных..., с чем его и "поздравляю".
Что до самого качества игры..., то очень много брака в середине поля: отсутствие Погба у красных и Канте у синих явно сказывается...
ТХ упустил победу за явным преимуществом своих подопечных..., с чем его и "поздравляю".
Что до самого качества игры..., то очень много брака в середине поля: отсутствие Погба у красных и Канте у синих явно сказывается...
Синие в первой половине матча сыграли отвратительно. Но выход Ковачича немного сбалансировал игру. Во втором уже смотрелись более сыгранной. Особенно после ухода Обамы и Рахима. Обеим жирная двойка за игру! Кепа, Маунт старались. Кепа если бы не пропустил, был бы героем матча. А так герой матча конечно Каземиро, который забил в добавленное время.
Ничья в пользу ТТХ, МС и Арсенал.
Синие в первой половине матча сыграли отвратительно. Но выход Ковачича немного сбалансировал игру. Во втором уже смотрелись более сыгранной. Особенно после ухода Обамы и Рахима. Обеим жирная двойка за игру! Кепа, Маунт старались. Кепа если бы не пропустил, был бы героем матча. А так герой матча конечно Каземиро, который забил в добавленное время.
Ничья в пользу ТТХ, МС и Арсенал.