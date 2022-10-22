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«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче с «Челси»

вчера, 21:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья (1:1).

Жоржиньо реализовал пенальти на 87-й минуте, Каземиро счет сравнял на 90+4-й.

После игры «синие» занимают 4-е место (21 балл), «дьяволы» идут на 5-й позиции (20 пунктов).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:46
Да должна быть победа, как и в матче с Ньюкаслом. Конечно еще видно команда не сыграна, есть брак в передачах. Но уже прослеживается рисунок. Высокий прессинг. Я думал после матча с Тотэнхемом энергии не останется, хотя заметно было игроки уже не так бегали. Заперли Челси у себя возле ворот. Челси повезло, и Кепа был хорош. Огорчает Санчо, игрок вспышка, до сих пор не заиграет в МЮ, уже и Рэшфорд набирает силу, хотя его много хоронили. Бруну то же не свой пока. Мактоминэй кадр, надо было ему 2-мя руками хвататься, рядом был же Каземиро.
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 12:48
Каземиро красавец!
azkan
azkan ответ Таганский (раскрыть)
сегодня в 10:47
Да пусть уже Кепа стоит, как стоял. Удар Каземиро был не из легких. Конечно зря он хотел зафиксировать мяч. Но по моему мяч уже в воздухе пересек линию.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 10:20


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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:22
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:14
    в концовке было весело !
    112910415
    112910415
    сегодня в 03:57
    ничья выглядит логично
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 02:13
    Ну никак не удается МЮ приблизиться к лидерам.
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:34
    Победа Челси, не забей Каземиро, было бы не справедливой. Сколько Кепа тащил в первом тайме не сосчитать. Но последний удар от МЮ все же пропустил.
    Синие в первой половине матча сыграли отвратительно. Но выход Ковачича немного сбалансировал игру. Во втором уже смотрелись более сыгранной. Особенно после ухода Обамы и Рахима. Обеим жирная двойка за игру! Кепа, Маунт старались. Кепа если бы не пропустил, был бы героем матча. А так герой матча конечно Каземиро, который забил в добавленное время.
    Ничья в пользу ТТХ, МС и Арсенал.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 23:34
    Боевая ничья, так сказать.
    протон
    протон
    вчера в 23:16
    МЮ играл великолепно. При том, что 2 дня назад была очень энергозатратная игра с Тоттенхэмом, а Челси играл с мертвой Астон Виллой. Судейство отвратительное. Несколько не назначенных угловых, левых офсайдов. Пенальти норм, но МЮ их не давали за более явные фолы в матче с Ньюкаслом. В целом игра радует. Тен Хаг пока справляется очень хорошо. Это еще вопрос кто избежал поражения.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 22:49
    Концовка была огонь!
    Усы Пескова
    Усы Пескова
    вчера в 22:36
    МЮ нравится быть в зоне ЛЕ. И почему не играл игрочишка - истеричка?!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:54
    Каземиро спас тренеришку.
    58jdrdsjzpc7
    58jdrdsjzpc7
    вчера в 21:49
    Жаркая концовочка!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:38
    Какая-то игра, не правильная. Челси , что с тобой.
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 21:36
    Не очень огненный матч по красоте, но огненная концовка... Тен Хаг не заслужил поражения... Элангу надо почаще выпускать... Засиделся он на лавке...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 21:33, ред.
    Далот, Рашфорд, Санчо, Бруно..., кто только у МЮ не бил сегодня из опорной зоны или по центру ворот Челси..., и ноль голов..., что свидетельствует о недостаточном уровне исполнения завершающего удара.
    ТХ упустил победу за явным преимуществом своих подопечных..., с чем его и "поздравляю".
    Что до самого качества игры..., то очень много брака в середине поля: отсутствие Погба у красных и Канте у синих явно сказывается...
    Таганский
    Таганский ответ Stalker-ato (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Эт точно, скоро Менди увидим в старте..
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Таганский (раскрыть)
    вчера в 21:32
    А Кепа ещё и слабохарактерный,его пресса и журналюги захейтят по полной за этот гол,и будет Кепа у депресняке и на скамейки.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:31
    Ростов Факел
    1 - 1

    МЮ Челси

    Как играют в один День МЮ и Ростов частенько играют одинаково
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 21:31
    Как бы ничья выглядит честным исходом,но осадок остался,Кепа конечно пустил и победа от нас ушла.
    В общем сыграли на Сити и Арсенал.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 21:30
    Вот зарекался Кепу не хвалить.. не сдержался, 2 матча подряд хвалил - перехвалил по ходу..
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:29
    5-я подряд ничья между командами.
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 21:29
    Обе команды в лидерах , как в старые добрые
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:28
    Никто не наиграл на победу.
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