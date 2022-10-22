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«Интер» одолел «Фиорентину». В матче 7 голов

вчера, 23:55
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Фиорентина» уступила «Интеру» в матче 11-го тура Серии А (3:4).

Николо Барелла вывел гостей вперед на 2-й минуте. Лаутаро Мартинес на 15-й удвоил преимущество миланцев, но на 33-й минуте хозяева ответили мячом Артура Кабрала с пенальти. Жонатан Иконе сравнял счет на 60-й. На 73-й Мартинес ударом «с точки» оформил дубль, однако Лука Йович на 90-й вновь установил равенство на табло. Победным для «нерадзурри» оказался мяч Генриха Мхитаряна, забитый на 90+4-й минуте.

После матча «Фиорентина» идет на 13-м месте (10 очков), «Интер» расположился на 7-й позиции (21 пункт).

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Все комментарии
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 13:38
равная игра. интеру повезло.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 11:45
Класнный матч, много голов.....Интер заслужил побуду!!!!!
karnager
karnager ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 10:39
Так бы было 4:3 в пользу Фиорентины?
Брулин
Брулин
сегодня в 09:21
Был бы велики Александр -не проиграли бы
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 08:00
Это был прекрасный футбол!
Но очень сильно не радует одно
Интер, очень много пропускает
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:51
Игра была для болельщиков
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 06:57
«Интер» одолел «Фиорентину» благодаря голу Мхитаряна! Вот можно было так, как всегда...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:20
Концовка драматическая получилась.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:52
Вот что значит без Кокорина !
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Голов много и это хорошо.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:08
Без Санька тепеи никуда
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:00
Матч очень остросюжетный
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