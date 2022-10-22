«Интер» одолел «Фиорентину». В матче 7 голов

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вчера, 23:55

«Фиорентина» уступила «Интеру» в матче 11-го тура Серии А (3:4).

Николо Барелла вывел гостей вперед на 2-й минуте. Лаутаро Мартинес на 15-й удвоил преимущество миланцев, но на 33-й минуте хозяева ответили мячом Артура Кабрала с пенальти. Жонатан Иконе сравнял счет на 60-й. На 73-й Мартинес ударом «с точки» оформил дубль, однако Лука Йович на 90-й вновь установил равенство на табло. Победным для «нерадзурри» оказался мяч Генриха Мхитаряна, забитый на 90+4-й минуте.

После матча «Фиорентина» идет на 13-м месте (10 очков), «Интер» расположился на 7-й позиции (21 пункт).