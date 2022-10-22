«Локомотив» уступил «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ (1:3).
Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте — отличился Франсуа Камано. Гости ответили голом Федора Смолова с пенальти на 33-й. Арсен Захарян на 63-й вывел «бело-голубых» вперед, а окончательный счет «с точки» установил Даниил Фомин на 90+3-й минуте.
После матча «Локомотив» идет на 14-м месте (12 баллов), «Динамо» располагается на 6-й позиции (23 балла).
Одельно о кукуяновской бригаде- судейство сегодня было откровенно слабым.
Кукуян подарил нам непонятный пенальти, как в известном мемчике "нарушения
не было, а пенальти был".
За что именно его назначили, я так и не разобрался, хотя просмотрел эпизод
многократно.
С другой стороны, гол Захаряна перед перерывом можно было бы и засчитать.
Офсайд Смолова там был на тоненького и заслуживал игнорирования.
Кроме того, Лаксальту во втором тайме был показан совершенно левый горчичник, нарушением там и не пахло..
Обе команды пока что далеки от хорошей формы, но если у нас есть проблемы в обороне, то у Локомотива проблем там нет за отсутствием обороны как таковой.)
Пустая опорная зона, пустая и собственная штрафная, хотя свои игроки и там
и там вроде бы какие-то бегают..
Будь мы хоть немного похладнокровнее и поточнее, могли и должны были выигрывать крупно или очень крупно.
В этом матче также было важно, как Динамо отработает, поведя в счёте.
Успокаиваться, к счастью, не стали, и это позитивненько.
Хотя невозможно не отметить, что продолжая активничать, моменты продолжали гробить в изобилии, как и в течение всего матча.
Ещё из позитивного-
у нас длительными отрезками было неплохое общекомандное движение, игроки ищут друг друга, находят, атаки получают развитие- много ударов по воротам, в т.ч. в створ (23/10).
Хотя пока всё это скорее намётки, чем уверенная колея, но главное в том, что
период равнодушия и лени, похоже, окончательно остался позади.
Значительную часть матча мы позиционно атаковали, игроки вспоминают вкус
к атакующей игре, это приятно и укрепляет затеплившиеся было надежды на то,
что сезон, возможно, не потерян безвозвратно.
Локомотив же в целом был совершенно ужасен, причём не только в обороне, но
и в середине, которую даже не проиграл, а сдал без боя..
СораДников с победой и- возможно даже- с выходом из кризиса)
Однозначно левый пенальти настроения не портит, т.к. объективно на поле
сегодня была одна команда, и это были мы.
Одельно о кукуяновской бригаде- судейство сегодня было откровенно слабым.
Кукуян подарил нам непонятный пенальти, как в известном мемчике "нарушения
не было, а пенальти был".
За что именно его назначили, я так и не разобрался, хотя просмотрел эпизод
многократно.
С другой стороны, гол Захаряна перед перерывом можно было бы и засчитать.
Офсайд Смолова там был на тоненького и заслуживал игнорирования.
Кроме того, Лаксальту во втором тайме был показан совершенно левый горчичник, нарушением там и не пахло..
Обе команды пока что далеки от хорошей формы, но если у нас есть проблемы в обороне, то у Локомотива проблем там нет за отсутствием обороны как таковой.)
Пустая опорная зона, пустая и собственная штрафная, хотя свои игроки и там
и там вроде бы какие-то бегают..
Будь мы хоть немного похладнокровнее и поточнее, могли и должны были выигрывать крупно или очень крупно.
В этом матче также было важно, как Динамо отработает, поведя в счёте.
Успокаиваться, к счастью, не стали, и это позитивненько.
Хотя невозможно не отметить, что продолжая активничать, моменты продолжали гробить в изобилии, как и в течение всего матча.
Ещё из позитивного-
у нас длительными отрезками было неплохое общекомандное движение, игроки ищут друг друга, находят, атаки получают развитие- много ударов по воротам, в т.ч. в створ (23/10).
Хотя пока всё это скорее намётки, чем уверенная колея, но главное в том, что
период равнодушия и лени, похоже, окончательно остался позади.
Значительную часть матча мы позиционно атаковали, игроки вспоминают вкус
к атакующей игре, это приятно и укрепляет затеплившиеся было надежды на то,
что сезон, возможно, не потерян безвозвратно.
Локомотив же в целом был совершенно ужасен, причём не только в обороне, но
и в середине, которую даже не проиграл, а сдал без боя..
СораДников с победой и- возможно даже- с выходом из кризиса)
Однозначно левый пенальти настроения не портит, т.к. объективно на поле
сегодня была одна команда, и это были мы.
По поводу пенальти - он железобетонный. Мяч вначале попал в отставленную руку Миранчуку и только потом полетел во вратарскую. После матча в студии Матч ТВ разобрали этот эпизод. Чистый пенальти!
Я тоже не понял, почему VAR проигнорировали момент с Созоновым и Магкеевым - очевиднее зацеп придумать сложно. Фол и пенальти должны были быть, но пожалели Локо.
Настырных угольков вы купили - что Дасу, что Нгамалё. Терроризировали фланги соперника всю игру, особенно второй.
По поводу пенальти - он железобетонный. Мяч вначале попал в отставленную руку Миранчуку и только потом полетел во вратарскую. После матча в студии Матч ТВ разобрали этот эпизод. Чистый пенальти!
Я тоже не понял, почему VAR проигнорировали момент с Созоновым и Магкеевым - очевиднее зацеп придумать сложно. Фол и пенальти должны были быть, но пожалели Локо.
Настырных угольков вы купили - что Дасу, что Нгамалё. Терроризировали фланги соперника всю игру, особенно второй.