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вчера, 21:03

«Локомотив» уступил «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ (1:3).

Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте — отличился Франсуа Камано. Гости ответили голом Федора Смолова с пенальти на 33-й. Арсен Захарян на 63-й вывел «бело-голубых» вперед, а окончательный счет «с точки» установил Даниил Фомин на 90+3-й минуте.

После матча «Локомотив» идет на 14-м месте (12 баллов), «Динамо» располагается на 6-й позиции (23 балла).