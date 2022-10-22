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«Локомотив» уступил «Динамо»

вчера, 21:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Локомотив» уступил «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ (1:3).

Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте — отличился Франсуа Камано. Гости ответили голом Федора Смолова с пенальти на 33-й. Арсен Захарян на 63-й вывел «бело-голубых» вперед, а окончательный счет «с точки» установил Даниил Фомин на 90+3-й минуте.

После матча «Локомотив» идет на 14-м месте (12 баллов), «Динамо» располагается на 6-й позиции (23 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 11:18
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:26
    3 очка от второго места...
    Динамо вернулось в гонку за серебром.....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:17, ред.
    Как по сценарию...))
    Через каждые 30 минут по голу...
    В начале..на 33-й..на 63-й..на 93-й...
    21 век...всё запрограммировано...
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 07:32
    Не так сильно Динамо ,как слаб Локо .Похоже всем игрокам Локо до фонаря .Следующие игры раставят все на свои места !
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 05:39
    Локо медленными но уверенными шагами движется к пропости.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:53
    А все-таки, я был прав, когда говорил, что команда под нагрузками. Сейчас, большинство болельщиков ДИНАМО так считает.
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:32, ред.
      Capral
      Capral ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 01:05
      ДИНАМО победило по игре. А судьи мешали обеим командам.
      амурец
      амурец
      сегодня в 01:01
      Жаль, хотя до назначенного непонятного пенельти динамовцы и не смогли забить в целом они смотрелись лучше и наверное все же заслужили победу, а Локомотиву есть над чем очень крепко подумать пока ркзгребут немецкое наследие, а вообщем то матч не плохой, судьи его правда смазкли своими скажем так смешными решениями
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:33
        Capral
        Capral ответ makkie (раскрыть)
        сегодня в 00:18
        Моё Почтение!!! Спасибо, принимается!!! Хочется верить, что Йокановичу удалось найти свою игру в ДИНАМО. Вместе с тем, я считаю игру ДИНАМО еще достаточно сырой и далекой от идеальной. Да, понемногу, команда находит свою игру. Ну, посмотрим. Восемь мячей в трех играх- совсем неплохо. Еще раз спасибо за поздравления, и желаю Спартаку добиться победы в игре с Химками!!!
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 23:38
        Абсолютно разные по своему уровню команды.
        112910415
        112910415
        вчера в 23:28
        отличная, живая игра !
        makkie
        makkie ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 23:20
        С победой, абсолютно заслуженной и нужной вам сейчас!

        По поводу пенальти - он железобетонный. Мяч вначале попал в отставленную руку Миранчуку и только потом полетел во вратарскую. После матча в студии Матч ТВ разобрали этот эпизод. Чистый пенальти!
        Я тоже не понял, почему VAR проигнорировали момент с Созоновым и Магкеевым - очевиднее зацеп придумать сложно. Фол и пенальти должны были быть, но пожалели Локо.

        Настырных угольков вы купили - что Дасу, что Нгамалё. Терроризировали фланги соперника всю игру, особенно второй.
        Capral
        Capral
        вчера в 23:03, ред.
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 22:55
          Специалисты из-за бугра так и не приложили усилий к установке на паровоз турбонаддува))
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          вчера в 22:34
          Похоже жд никто не спасет.
          lotsman
          lotsman
          вчера в 22:03
            Capral
            Capral ответ Брулин (раскрыть)
            вчера в 22:03
            Рано восторгаться, впереди еще много работы. Состав надо обкатать, игра еще сырая. Не только игроки на поле, но и ГТ должен почувствовать опору, уверенность. Локо конечно в ужасном состоянии, но по составу достоин большего. Если найдут тренера толкового, то и игра появится- а с ней и результат.
            Брулин
            Брулин
            вчера в 21:52
            Вот такую игру любо дорого смотреть. Молодцы! Полнейшее доминирование и классная игра.
            Capral
            Capral
            вчера в 21:51
            Смешно слышать от некоторых о левом пенальти в ворота Локо. Ну кто бы говорил. Уж как физруку недоделанному подсуживали в прошлом сезоне, ну просто до неприличия. А тут, в коем то веке Йокановичу пенальти подарили и сразу недовольство. А почему никто не говорит про пенальти на Сазонове, когда парня схватили за шиворот? Понимаю вас ребята, еще недавно обливали помоями Йокановича, а теперь примазываетесь. Последовательными надо быть во всём. Или вы думаете никто не видит? Если я презираю шварца, то это навсегда, за его лживость, лицемерие и цинизм. Если я верил и верю в Йокановича- значит это железобетонно. А вот так, менять свое мнение в зависимости от погоды- несерьёзно....
            баск
            баск ответ Dinamo (раскрыть)
            вчера в 21:49
            Надо же, а я пялился-пялился, да так и не увидел, буду ещё тогда смотреть..))
            Dinamo
            Dinamo ответ баск (раскрыть)
            вчера в 21:47
            СораДник, с побеДой! Пенальти за игру рукой Миранчука, которую он поднял выше головы. Всё по делу ;)
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath
            вчера в 21:42
            Это п...ц, смекнул рядовой Иванов. Смекалка его не подвела.
            Это про Локомотив (((.
            Красно-белый 1987
            Красно-белый 1987
            вчера в 21:37, ред.
            не понятно вообще как немцы готовили летом к сезону локомотив, футболисты уже к середине октября просто не бегут! физики хватает только на фрагментарные куски в игре, а не на полный матч. динамо конечно очков не добрали, состав у них посильнее чем у цска и ростова с краснодаром ( должны быть третьими😂), в таблице бело - голубые находятся ниже своих кокурентов. много слишком критики на соккере от болельщиков динамо, новички у них отличные и усилили команду ( оба уголька), а форварда уровня Тюкавина на скамейке запасных нет даже и у зенита сейчас....болельщикам локомотива искрене сочувствую, видеть в такой форме любимую команду просто им сейчас больно и до паузы зимней нужно запастись терпением, похоже поражения неизбежны в ближайших турах🤷‍♂️
            баск
            баск
            вчера в 21:35
            Это был во многом матч ошибок..

            Одельно о кукуяновской бригаде- судейство сегодня было откровенно слабым.
            Кукуян подарил нам непонятный пенальти, как в известном мемчике "нарушения
            не было, а пенальти был".
            За что именно его назначили, я так и не разобрался, хотя просмотрел эпизод
            многократно.

            С другой стороны, гол Захаряна перед перерывом можно было бы и засчитать.
            Офсайд Смолова там был на тоненького и заслуживал игнорирования.
            Кроме того, Лаксальту во втором тайме был показан совершенно левый горчичник, нарушением там и не пахло..

            Обе команды пока что далеки от хорошей формы, но если у нас есть проблемы в обороне, то у Локомотива проблем там нет за отсутствием обороны как таковой.)
            Пустая опорная зона, пустая и собственная штрафная, хотя свои игроки и там
            и там вроде бы какие-то бегают..
            Будь мы хоть немного похладнокровнее и поточнее, могли и должны были выигрывать крупно или очень крупно.

            В этом матче также было важно, как Динамо отработает, поведя в счёте.
            Успокаиваться, к счастью, не стали, и это позитивненько.
            Хотя невозможно не отметить, что продолжая активничать, моменты продолжали гробить в изобилии, как и в течение всего матча.

            Ещё из позитивного-
            у нас длительными отрезками было неплохое общекомандное движение, игроки ищут друг друга, находят, атаки получают развитие- много ударов по воротам, в т.ч. в створ (23/10).
            Хотя пока всё это скорее намётки, чем уверенная колея, но главное в том, что
            период равнодушия и лени, похоже, окончательно остался позади.

            Значительную часть матча мы позиционно атаковали, игроки вспоминают вкус
            к атакующей игре, это приятно и укрепляет затеплившиеся было надежды на то,
            что сезон, возможно, не потерян безвозвратно.
            Локомотив же в целом был совершенно ужасен, причём не только в обороне, но
            и в середине, которую даже не проиграл, а сдал без боя..

            СораДников с победой и- возможно даже- с выходом из кризиса)
            Однозначно левый пенальти настроения не портит, т.к. объективно на поле
            сегодня была одна команда, и это были мы.
            Штанмайер
            Штанмайер
            вчера в 21:34
            Ну все идет по плану три московских клуба аут...а на счет локомотива слишком уж дорога земле черкизовская что бы там спорт комплекс был...
            Союзник противников
            Союзник противников
            вчера в 21:32
            Удручающее состояние "Локомотива",худшее в РПЛ,по-моему.Или это от привычных ожиданий??? Классно фрицы поработали за наши деньги! Браво,РукаМИводители железки!ВАм сложнее дрезины времён гражданской в*йны доверять нельзя.
            Ballon dOr1984
            Ballon dOr1984
            вчера в 21:31
            да по-делу, чего там
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            вчера в 21:28
              Гость
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