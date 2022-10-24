Эмери разорвал контракт с «Вильярреалом». Он возглавит «Астон Виллу»

Пресс-служба «Вильярреала» объявила, что главный тренер клуба Унаи Эмери разорвал контракт с командой в одностороннем порядке.
Испанский специалист больше не является наставником «Вильярреала». По данным СМИ, Эмери близок к назначению в «Астон Виллу».
Тут два в одном: для Виллы - выйти из зоны вылета в Шип; для Эмери, как уже сказали, хороший заработок, что при нынешних лихих временах никому не помешает.
Тут два в одном: для Виллы - выйти из зоны вылета в Шип; для Эмери, как уже сказали, хороший заработок, что при нынешних лихих временах никому не помешает.