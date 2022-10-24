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Эмери разорвал контракт с «Вильярреалом». Он возглавит «Астон Виллу»

вчера, 22:12

Пресс-служба «Вильярреала» объявила, что главный тренер клуба Унаи Эмери разорвал контракт с командой в одностороннем порядке.

Испанский специалист больше не является наставником «Вильярреала». По данным СМИ, Эмери близок к назначению в «Астон Виллу».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:42
Наверняка деньги сделали свое дело.
Илья85
Илья85
вчера в 23:44
Интересно ,только из-за заработка? С желтыми у него были шансы зацепиться за лч,а а ав будет сложно это сделать . Но думаю ,они с желтвми договорились или был пункт в соглашении еа такой случай
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 23:17
Чем ? Испанец в АВ идёт не для трофеев, а чтоб вытянуть клуб в середняки АПЛ, где ему и место.
Тут два в одном: для Виллы - выйти из зоны вылета в Шип; для Эмери, как уже сказали, хороший заработок, что при нынешних лихих временах никому не помешает.
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:17
Тяжеловато будет
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 22:16
Убежал... видать больше дали.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:16
Вот и бегают ,туда сюда.
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