Джеррард поскользнулся в Бирмингеме. Не продержался и года в «Астон Вилле»

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вчера, 11:10

Богатый клуб в шаге от зоны вылета из АПЛ .

Египетский миллиардер нашел замену

Говорили, что на набережной Бирмингема появилось новое лицо: сеньор без трофеев. Маурисио Роберто Почеттино, проживший в Англии шесть лет и привыкший там, тоже стал интересоваться новыми клубами в АПЛ . А если откажется возглавить «Астон Виллу», то Нассер Савирис – один из самых богатых египтян в мире, совладелец клуба из Бирмингема, может выбрать Шона Дайча. Англичанин без работы после увольнение из «Бернли». Опытнее, чем Джеррард.

Стивен продержался в Бирмингеме меньше календарного года, не хватило трех недель. За это время его «Астон Вилла» выдала лишь парочку приличных отрезов. А целом результаты плачевные. Девятнадцать поражений в сорока играх, еще восемь мировых. Сейчас серия из четырех поединков без побед. В одиннадцати турах АПЛ у команды, в чьем клубном музее стоит Кубок Чемпионов – таким не может похвастаться тот же «Манчестер Сити», всего две победы.

Меньше в чемпионате забили только португальцы из «Вулверхэмптона». У «Астон Виллы» 7 голов и все от разных игроков. Фанаты Джеррарда расскажут, что ему не оказали доверия, но это вряд ли. Причина отставки – плохая игра в футбол, которая у «Астон Виллы» была и в прошлом сезоне. Также важно имя сменщика. Если Почеттино отошел после работы в Париже, то инвесторы просто спасают свои деньги. «Астон Вилле» не нужен вылет во вторую лигу.

«Астон Вилла» богаче, чем «Наполи»

В АПЛ могут быть в шаге от вылета «Эвертон» и «Астон Вилла», у которых денег больше, чем у многих величин в мире футболе. Теперь клуб из Бирмингема в первой двадцатке самых богатых на планете, ведь «Зенит» точно потерял это место. Расходы «Астон Виллы» выше, чем у ряда великолепных команд. Например, чем у «Севильи», «Ромы», «Аталанты» и «Наполи». А «Эвертон» еще богаче, опережает по доходам «Милан» сезонной давности.

Понятно, что от Джеррарда и Лэмпарда ждали не борьбы за спасение. Фрэнк после того, как не сумел убить в себе футболиста в «Челси», пытается закрепиться в Ливерпуле. «Ириски» тоже играют ужасно – три поражения подряд, но пока уволили другую легенду английского футбола. Тренер Джеррард остался игроком. Стивен всегда притворялся джентльменом, будучи хулиганом. И в 42 года не сильно вырос. Лучший пример из личной жизни.

У Джеррарда три дочери, старшей Лилли-Элле уже восемнадцать лет. Так вот, она встречается с 23-летним Ли Бирном. Парень – сын главы крупнейшего наркокартеля Великобритании и Ирландии. Картель Кинахана – опасная организация, а Лиам Бирн – опасный преступник, который занимается мошенничеством, обманывая обычных людей, и связан с наркотрафиком, в результате которого умирают британцы. И Стивен с ним дружит, общается.

Джеррард может казаться себе крутым, когда ходит на вечеринки к наркобаронам. Но какой отец рад, что его дочь встречается с сыном босса картеля, в чей дом въехали внедорожником? А если бы на диване в гостиной сидела Лилли-Элла? Сам факт, что тренер клуба АПЛ сюсюкается с преступником и приглашает на матчи, мог не понравиться руководству «Астон Виллы». Стивен всегда был двояким. Но тренер должен быть мудрее, чем игрок.

Джеррард не подходит для «Ливерпуля»

Даже у Клоппа, хотя немец давно убил в себе футболиста, общение с Мане, Салахом, Хендерсоном и Нуньесом не всегда проходит гладко. Юрген включает ярость капитана «Майнца». Если фанаты «Ливерпуля» мечтают, чтобы Джеррард в итоге заменил Юргена, то им пора бояться своих надежд. Это как назначить главным тренером «Арсенала» не Артету, а Тьерри Анри. Француз уже себя показал в роли главного тренера – оказался наглым, жестоким, несправедливым баламутом без глубоких аналитических способностей.

Великие игроки потому так редко и становятся классными тренерами. Их ведет по жизни эго. Например, из капризного Роналду не получится тренер, как не получился из Марадоны. Джеррард не понимал, как это Ингз и Уоткинс не могут играть, как Салах и Фирмино. Не знал, как вывести бесхарактерного Коутиньо из очередного кризиса. Оборона «Астон Виллы» не раз подставляла беднягу Мартинеса – а ведь Эмилиано готовится к главному турниру в жизни, чемпионату мира в Катаре.

Тренер не поставил команде оборону, которой можно гордиться. При этом вспомните предыдущий пункт – деньги у клуба есть. Понятно, что Диего Карлос мог укрепить защиту, но получил травму. Но даже без него хватает людей, с которыми можно играть «4-3-3», за которые не стыдно. Динь – футболист с 44 матчами за сборную Франции. Пусть его разменяли на молодого Миколенко в «Эвертоне», но там ведь смысл в конфликте с тренером, а не в классе левого латераля.

У Джеррарда в команде Дуглас Луис. С таким хавбеком можно горы свернуть, забивает прямыми подачами с углов поля, настолько технически одаренный. Дугласом интересовались «Милан», «Рома» и «Арсенал», но Джеррард не выжал максимум из совместной работы. Никогда не судите наставника по чемпионату Шотландии – «Селтик» и «Рейнджерс» приличные команды, но не настолько сильные, чтобы чемпион их лиги безболезненно добивался успеха в АПЛ .

Роджерс, который тоже работал в Глазго, не зацепился с «Лестером» за место в Лиге чемпионов, хотя был близок. А теперь идет на предпоследнем месте. «Лисы» не увольняют наставника лишь потому, что он не единственная причина ужасной серии, а отставка будет стоить 10 млн фунтов. Джеррард тоже вчера стал богаче, когда его разгромил «Фулхэм». Конечно, не ставим крест на юном тренере, слишком рано для категоричных оценок. Но в «Астон Вилле» не получилось.

А самый плохой вывод для Стиви – не показал таланты именно менеджера. Не было ни объемной трансферной кампании, ни удачных поисков человека, способного заменить Грилиша между линиями. Джеррард рассчитывал, что сам будет лидером команды, результат видите. Почеттино может навести порядок и спасти от вылета, а вот Стивен посеял сомнения в головах боссов «Ливерпуля». Открыто говорит, что хочет возглавить «красных», но компетенция под вопросом.