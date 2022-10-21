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«Астон Вилла» уволила Джеррарда с поста главного тренера

вчера, 08:26

«Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера.

Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем.

«Астон Вилла» уволила Джеррарда с поста главного тренера

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:24
Лэмпард и Руни в местном пабе уже зовут к себе за столик.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:29
С того золотого поколения только Зидану удалось показать что-то на тренерском мостике. Остальные пока пытаются
galem72
galem72
вчера в 12:28
Да уж. В Шотландии у Джеррарда всяко интересней получалось. Рановато он полез в такую интенсивную и забойную лигу.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:28
не сложилось в АВ бывает, Стиви не первый и не последний тренер, которого увольняют из-за плохих результатов. Часто не получается и у многих именитых, а Джеррард как тренер еще молод . Успехов и удачи ему в дальнейшем!
Roger Young
Roger Young ответ Semen Nemov (раскрыть)
вчера в 11:24, ред.
Лига Чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок Англии, вам о чем-то говорит?
Semen Nemov
Semen Nemov ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 11:20
да и в период карьеры он ничего не выиграл и не показал ни в сборной,ни в клубе толком. все считали его легендой,да только толку от этой легенды
dok66
dok66
вчера в 10:36
Не готов пока Стивен тренировать команду АПЛ . Опыта нужно набраться .
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 10:35
В этом сезоне что-то пошло не так.
The Frei
The Frei
вчера в 10:19
Не знаю, почему такие результаты? Астон Вилла втоптала
Челси в ворота, Синие из штрафной выйти не могли. Даже Реал, МС так Челси не гоняли. А вот результата нет при такой игре.
Elliada
Elliada
вчера в 10:11
Великий игрок ≠ Великий тренер
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:04
юРАН ВАМ В РУКИ ! Он согласен.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:37
Увольнение напрашивалось, бирмингемцы ужасны в этом сезоне. Вроде бы и игроков купили которых Стиви просил, но результаты хуже чем в прошлом сезоне. Не скажу что команда прямо проваливается, но очки набирают со скрипом....
Интересно где дальше продолжит трудиться Стиви Джи
ДСА
ДСА
вчера в 08:57
Дно совсем рядом.
Roger Young
Roger Young
вчера в 08:55
В целом, не удивлен. Джеррард, как Лэмпард и Руни ничего не показали на тренерском поприще.

Прошлый сезон еще можно оценить удовлетворительно, текущий - нет. Пора прощаться. Пусть дальше тренируется на (кошках зачеркнуто) Рейнджерсах.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:50
Смена тренера частое явление,игры нет тренер виноват.
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 08:43
он растроился, что клопп продлил контракт. Он то думал, что в 2024 возглавит Ливерпуль
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:33
Время пришло
Izmar
Izmar
вчера в 08:32
Давно пора его гнать.
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