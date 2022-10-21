«Астон Вилла» уволила Джеррарда с поста главного тренера

«Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера.
Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем.
«Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда с поста главного тренера.
Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и самоотверженность, а также пожелать ему всего наилучшего в будущем.
Прошлый сезон еще можно оценить удовлетворительно, текущий - нет. Пора прощаться. Пусть дальше тренируется на (кошках зачеркнуто) Рейнджерсах.
Прошлый сезон еще можно оценить удовлетворительно, текущий - нет. Пора прощаться. Пусть дальше тренируется на (кошках зачеркнуто) Рейнджерсах.
Интересно где дальше продолжит трудиться Стиви Джи
Интересно где дальше продолжит трудиться Стиви Джи