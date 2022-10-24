«Астон Вилла» объявила о назначении Эмери на должность главного тренера

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Унаи Эмери.
Детали контракта с испанским специалистом не разглашаются. Он приступит к работе с «Астон Виллой» 1 ноября.
Сегодня Эмери разорвал контракт с «Вильярреалом» в одностороннем порядке.
Как обычно, АПЛ закидают всех деньгами, в итоге будут на дне, а Вильяреал возьмёт ЛК
Эмери бросает борьбу за ЛЧ и игру в ЛК с Вильярреалом на борьбу за сохранение места в АПЛ с Виллой. Но Ла Лига по-прежнему сильнее, не перепутайте :))
Как обычно, АПЛ закидают всех деньгами, в итоге будут на дне, а Вильяреал возьмёт ЛК
Эмери бросает борьбу за ЛЧ и игру в ЛК с Вильярреалом на борьбу за сохранение места в АПЛ с Виллой. Но Ла Лига по-прежнему сильнее, не перепутайте :))
Да, уже нашел новости по этой теме....6 лямов Вилла отдала за тренера, а сам Эмери будет получать 7 лямов в год
Да, уже нашел новости по этой теме....6 лямов Вилла отдала за тренера, а сам Эмери будет получать 7 лямов в год
Да, сейчас нашел новости про это. Разногласия с руководством выставяют как основную версию, а желтые получат 6 лямов компинсации за него.
Эмери нужно время, и если ему в Вилле дадут его, то появится еще одна симпатичная команда. Что же, будем следить за ним.
Да, сейчас нашел новости про это. Разногласия с руководством выставяют как основную версию, а желтые получат 6 лямов компинсации за него.
Эмери нужно время, и если ему в Вилле дадут его, то появится еще одна симпатичная команда. Что же, будем следить за ним.