«Астон Вилла» объявила о назначении Эмери на должность главного тренера

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вчера, 22:20

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что новым главным тренером клуба стал .

Детали контракта с испанским специалистом не разглашаются. Он приступит к работе с «Астон Виллой» 1 ноября.

Сегодня Эмери разорвал контракт с «Вильярреалом» в одностороннем порядке.