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«Астон Вилла» объявила о назначении Эмери на должность главного тренера

вчера, 22:20

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Унаи Эмери.

Детали контракта с испанским специалистом не разглашаются. Он приступит к работе с «Астон Виллой» 1 ноября.

Сегодня Эмери разорвал контракт с «Вильярреалом» в одностороннем порядке.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:23
А что тут странного, почему Поттеру можно по середине сезона бросать Брайтон ради Челси, а Эмери нельзя? как я считаю испанец все что мог сделал для Вилльяреалла....... кубок ЛЕ взял, вышел в полуфинал ЛЧ ....... видимо это потолок взаимоотношений, который зашел в тупик,.........А Виланы такой же середняк, и испанец хочет доказать что его не справедливо уволили из Арсенала который он вывел в финал ЛЕ, и на его багаже Артетат выиграл первый трофей КА.........
ОПС
ОПС
сегодня в 05:35
Бросать команду посреди сезона, это не очень то хорошо. Поэтому желать удачи ему не хочу.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 04:28
Дерзай Эмери.
9uh4kvjjxr2j
9uh4kvjjxr2j
сегодня в 03:42
А с Дзюбой согласовали?
протон
протон
сегодня в 00:15
Странное решение, особенно кинуть команду посреди сезона
Как обычно, АПЛ закидают всех деньгами, в итоге будут на дне, а Вильяреал возьмёт ЛК
Эмери бросает борьбу за ЛЧ и игру в ЛК с Вильярреалом на борьбу за сохранение места в АПЛ с Виллой. Но Ла Лига по-прежнему сильнее, не перепутайте :))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:40, ред.
Ну что же, удачи и успехов! Будет интересно вновь понаблюдать за его работой в Англии
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:59
Да , мне тоже интересно будет наблюдать за ними . Удачи ему с Виллой.
valt134
valt134
вчера в 22:59
Артём, «Треньеришко»? Думаю, он всем доказал.
A.S.A
A.S.A ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 22:57
Спасибо за инфу
Да, уже нашел новости по этой теме....6 лямов Вилла отдала за тренера, а сам Эмери будет получать 7 лямов в год
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:55
Добра дружище!
Да, сейчас нашел новости про это. Разногласия с руководством выставяют как основную версию, а желтые получат 6 лямов компинсации за него.
Эмери нужно время, и если ему в Вилле дадут его, то появится еще одна симпатичная команда. Что же, будем следить за ним.
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:53
Что и нужно было, хотя , я бы на Данкса поглядел немного, всё-таки заслужил...Надеюсь , Эмери не подведёт и у него все получится, все же это опытный тренер , а покоритель Шотландии))
la-respect0
la-respect0 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:51
Джерарду столько напокупали , а толку 0 🤣 , ещё и баласт в лице Коутиньо оставил... 6 лямов отдали за Унаи.
la-respect0
la-respect0 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 22:48
Да нет , наоборот, огромные перспективы у клуба с такими владельцами , не они виноваты , что Джерард бездарный физрук , который разрушил все , что строил Смит.
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Вроде у него были разногласия с руководством клуба. Они обещали ему сделать приобретения, но в итоге никого он не получил. Видимо ещё какие-то проблемы были, раз он так соскочил . Астон Вилла видимо ему тоже что-то пообещала , раз даже детали контракта не разглашаются . И скорее всего в этом контракте уже прописаны его требования. На мой субъективный взгляд у него должно получиться, лишь бы руководство поддержали его и самое главное не мешали работать . Пожелаем ему только Удачи с Астон Виллой !
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:24
Ого! Как гром среди ясного неба эта новость! Я понимаю что АПЛ это вызов, но бросать Вильярреал по середине сезона, который он сам и собирал как то некрасиво! Интересно сколько бирмингемцы отдали за него?!?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:21
Зря он перебежал, с Виллой нет перспектив
Гость
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