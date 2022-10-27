Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Гави: «Бросим все силы на то, чтобы победить в Лиге Европы»

вчера, 08:20
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Гави отреагировал на поражение от «Баварии».

«Бавария» очень сильна физически, а когда защитники оставляют у себя за спиной свободное пространство, она этим тут же пользуется. Необходимо один на один выигрывать очные дуэли. Такой опыт не должен сказаться на нас негативным образом. Мы знали, что уже почти вылетели и помочь может только чудо. Теперь бросим все силы на то, чтобы победить в Лиге Европы, ведь в прошлом сезоне сделать этого не удалось. Вылет — это неудача. Мы очень молоды, пришло много новых игроков, и пока мы недостаточно хорошо знаем друг друга. На это потребуется время. И все же это провал, потому что «Барселона» всегда должна выходить из группы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черчесов: «После матча попросил у Головина футболку для товарища»
Сегодня, 16:36
Петржела: «Единственный вариант Дзюбы — вернуться в Россию в ФНЛ»
Сегодня, 16:08
Моуриньо: «Эта победа нужна была нашим фанатам»
Сегодня, 15:41
Эль-Шаарави: «Теперь нам нужно обыграть „Лудогорец“»
Сегодня, 14:27
Абрахам: «Это была очень важная победа для нас»
Сегодня, 12:50
«Зачем „Венеции“ возрастной нападающий?» Итальянский журналист — о Дзюбе
Сегодня, 12:37
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:20
Конечно, надо бросить все силы, а вместе с ними и все надежды на титулы.
амурец
амурец
вчера в 09:19
в ЛЕ опять отайентрахтят
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:24
Вчера видели как вы бросаетесь
j92x2cp3ar3k
j92x2cp3ar3k
вчера в 08:22
самокритично и обнадеживающе, удачи...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 