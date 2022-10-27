Педри: «В этом сезоне нам предстоит бороться за самые разные трофеи»

Полузащитник «Барселоны» рассказал о поражении от «Баварии».

У нас многое не получалось. Всё это нам нужно улучшать. С такой самокритикой и будем двигаться вперед — в этом сезоне предстоит бороться за самые разные трофеи. Учитывая показанную нами сегодня игру, очевидно, что мы еще недостаточно конкурентоспособны. Нам недостает многого: более хладнокровного обращения с мячом, выбора верного продолжения атаки, мы слишком часто теряем мяч, когда нас даже толком не прессингуют. Есть много всего, что нуждается в совершенствовании.