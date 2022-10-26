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Глеб: «Конечно, вылет „Барселоны“ это провал, никак невозможно оправдать»

вчера, 23:44

Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов.

Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет ещё унизительнее. «Барселона» — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им.

Сейчас идёт смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственность. Пытаются играть так, как играли раньше, в «тики-таки», держать мяч, но нет последней завершающей стадии. Не пользуются преимуществом нападающего Левандовского, он высокий игрок, может играть в штрафной площади. Нужно время команде.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:23
Здравствуйте, Виктор! А я думаю, что падение Барселоны началось ещё до Кумана, когда каталонцы начали тратить огромные суммы на Дембеле, Коутиньо, Гризманна, а также подписывались другие игроки, не соответствовавшие уровню клуба. Как итог: разгромные вылеты от Ромы, Ливерпуля и полный позор от Баварии (2:8). При Кумане Барселона была просто добита.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:42
Теперь только победа в ЛЕ может скрасить ситуацию!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:07
Барселона просто середняк
Capral
Capral
сегодня в 00:03
Падение Барселоны началось после прихода в команду Р.Кумана- ограниченного и приземлённого тренера. Именно он затеял конфликт с ведущими игроками клубами, именно из-за него ушел Месси. А то, что происходит сейчас с командой- всего лишь следствие, но не причина...
Elliada
Elliada
вчера в 23:56
Правильно. Никаких оправданий. В прошлом сезоне можно было понять, сейчас нет
rkzq2353sgvu
rkzq2353sgvu
вчера в 23:54
Ну что же, и на старуху бывает проруха...
Estiva
Estiva
вчера в 23:48
Не понимаю, чего все так негодуют?
В группе только два места для прохода в евровесну, Бавария и Интер сильнее как по составам, так и по игре. И по достижениям за последние 2 года они лучше. Барселоне просто не повезло с соперниками, в качестве соперников им достались два топ-клуба, которые находятся в отличной форме.
Гость
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