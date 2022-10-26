Глеб: «Конечно, вылет „Барселоны“ это провал, никак невозможно оправдать»

Экс-футболист «Барселоны» высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов.

Конечно, это провал, никак невозможно оправдать. Один из величайших клубов сыграет в Лиге Европы — это провал. Если вылетят и из него, будет ещё унизительнее. «Барселона» — главный фаворит Лиги Европы? Не думаю, там достаточно сильных клубов, которые легко могут составить конкуренцию им.

Сейчас идёт смена поколений, нет таких лидеров, которые были раньше: Иньеста, Хави, Пуйоль и Месси. Нет такого лидера сейчас, который может взять на себя ответственность. Пытаются играть так, как играли раньше, в «тики-таки», держать мяч, но нет последней завершающей стадии. Не пользуются преимуществом нападающего Левандовского, он высокий игрок, может играть в штрафной площади. Нужно время команде.