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Робертсон: «На выезде с „Аяксом“ никогда не бывает легко»

вчера, 10:06
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал о победе над «Аяксом».

Здесь никогда не бывает легко. Все знали, что ничьей им недостаточно и они с самого начала будут играть интенсивно. Нам не удалось быстро освоиться с мячом, в тот момент мы думали о том, как остаться в игре. Порой с хорошими командами такое случается.

Всегда тяжело выходить на последнюю игру, нуждаясь в победе или хотя бы очке. Здорово, что нам удалось квалифицироваться, имея игу в запасе. Это значит, что в матче на следующей неделе на нас не будет ничего давить.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 14:53
Аяксу надо пару тройку лет как обычно для подключения и раскрутки своих кадровых резервов,потом опять стрельнут
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:40
Мы выиграли потому что больше забили голов.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 10:30
На выезде никому легко не бывает!
dsbzn25w97xh
dsbzn25w97xh
вчера в 10:14
Наполи может поспорить
Гость
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