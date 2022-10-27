Робертсон: «На выезде с „Аяксом“ никогда не бывает легко»

Защитник «Ливерпуля» рассказал о победе над «Аяксом».

Здесь никогда не бывает легко. Все знали, что ничьей им недостаточно и они с самого начала будут играть интенсивно. Нам не удалось быстро освоиться с мячом, в тот момент мы думали о том, как остаться в игре. Порой с хорошими командами такое случается.

Всегда тяжело выходить на последнюю игру, нуждаясь в победе или хотя бы очке. Здорово, что нам удалось квалифицироваться, имея игу в запасе. Это значит, что в матче на следующей неделе на нас не будет ничего давить.