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«Ливерпуль» крупно обыграл «Аякс»

вчера, 23:56
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Аякс» уступил «Ливерпулю» с крупным счетом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Мохамед Салах забил дебютный гол встречи на 42-й минуте, на 49-й Дарвин Нуньес удвоил преимущество англичан. Харви Эллиотт на 52-й минуте закрепил успех своей команды в этой игре.

«Аякс» идет на 3-м месте в группе А (3 балла), «Ливерпуль» занимает 2-ю позицию (12 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
оба клуба не в порядке ...
но с Аякса меньше спрос
Foxes
Foxes
сегодня в 06:18
Аякс сам на себя не похож.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:37
Что поделать и дома можно круно проиграть.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 05:09
Очень рад, удачи нам!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:31
Аякс нынче мальчики для битья.
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 01:45
Не удивительно!
протон
протон
сегодня в 01:00
Следил по текстовой трансляции, и онлайн статистике, Всё было красным в пользу Аякса вначале, но Ливерпуль на классе выровнял, и даже перевёл в свою пользу полностью на время, красавцы 💪🏻👏🏻👍🏻
Первые минут 20 это не футбол от Ливерпуля был... Одни ошибки в обороне, постоянно аякс разрывал среднюю линию. Но второй тайм прошёл под диктовку красных, это реально здорово когда команда может собраться после давления жестокого
Слабенько играет Аякс Про защиту не говорю Как была неразбериха так и есть Настроя биться изо всех сил нет Волнение, страх видны Настроя бойцовского нет
Эйвор
Эйвор
сегодня в 00:49
Давайте красные в том же духе и дальше прите, хоть и пол состава в лазарете.
Izmar
Izmar
сегодня в 00:42
Выиграл сильнейший, спартак не даст соврать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:21
С победой Мохаммед Салах и Ливерпуль!!!
968zznkyurz4
968zznkyurz4
сегодня в 00:12
Это просто жесть
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:58, ред.
Счёт конечно не по игре . Но в любом случае болельщиков Ливерпуля с Победой .
Гость
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