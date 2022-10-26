«Ливерпуль» крупно обыграл «Аякс»

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вчера, 23:56

«Аякс» уступил «Ливерпулю» с крупным счетом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

Мохамед Салах забил дебютный гол встречи на 42-й минуте, на 49-й Дарвин Нуньес удвоил преимущество англичан. Харви Эллиотт на 52-й минуте закрепил успех своей команды в этой игре.

«Аякс» идет на 3-м месте в группе А (3 балла), «Ливерпуль» занимает 2-ю позицию (12 очков).