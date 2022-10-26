«Ливерпуль» крупно обыграл «Аякс»

«Аякс» уступил «Ливерпулю» с крупным счетом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).
Мохамед Салах забил дебютный гол встречи на 42-й минуте, на 49-й Дарвин Нуньес удвоил преимущество англичан. Харви Эллиотт на 52-й минуте закрепил успех своей команды в этой игре.
«Аякс» идет на 3-м месте в группе А (3 балла), «Ливерпуль» занимает 2-ю позицию (12 очков).
но с Аякса меньше спрос
но с Аякса меньше спрос
Первые минут 20 это не футбол от Ливерпуля был... Одни ошибки в обороне, постоянно аякс разрывал среднюю линию. Но второй тайм прошёл под диктовку красных, это реально здорово когда команда может собраться после давления жестокого
Слабенько играет Аякс Про защиту не говорю Как была неразбериха так и есть Настроя биться изо всех сил нет Волнение, страх видны Настроя бойцовского нет
Первые минут 20 это не футбол от Ливерпуля был... Одни ошибки в обороне, постоянно аякс разрывал среднюю линию. Но второй тайм прошёл под диктовку красных, это реально здорово когда команда может собраться после давления жестокого
Слабенько играет Аякс Про защиту не говорю Как была неразбериха так и есть Настроя биться изо всех сил нет Волнение, страх видны Настроя бойцовского нет