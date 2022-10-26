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«Атлетико» и «Байер» победителя не выявили

26 октября 2022, 23:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Атлетико» и «Байер» сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Мусса Диаби вывел гостей вперед на 9-й минуте, но мяч Янника Карраско на 22-й счет сравнял. Каллум Хадсон-Одои на 29-й вновь вывел немецкий коллектив вперед, однако гол Родриго де Пауля на 50-й вернул равенство на табло.

В последней атаке «Атлетико» заработал право на пенальти, который был назначен после подсказки ВАР и уже после того, как судья дал свисток об окончании встречи. Пробивать взялся Карраско, но его удар отразил вратарь Лукаш Градецки. Два добивания игроков «Атлетико» пришлись в перекладину и выше.

«Матрасники» идут на 3-м месте в группе В (5 очков), «аспириновые» замыкают таблицу (4 балла). Клуб из Мадрида потерял шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 октября в 05:48
Две равные команды,отсюда и ничья !
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
27 октября в 05:12
Игра была равной.
t93pjy85qvjv
t93pjy85qvjv
27 октября в 04:17
Игра была равна
Colchoneros
Colchoneros
27 октября в 03:06
Без комментариев!
azkan
azkan
27 октября в 00:01, ред.
Одои красава! А Ла Лига минус три уже в групповухе.
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