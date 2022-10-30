Пиняев впервые провёл полный матч в рамках Российской Премьер-Лиги

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал лучшим игроком матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН» (2:1).
Пиняев впервые провёл полную игру в рамках РПЛ. Кроме того, в этой встрече он установил личные рекорды по ударам (8) и касаниям в чужой штрафной (9) за матч.
Объясните мне пожалуйста, за что мне сегодня уже второй раз за какой-то флуд , сначала на час забанили , а теперь ещё и жёлтую карточку получил .
Сейчас пожелал Удачи Пеняеву . И за это мне жёлтую показали . А до этого тоже ничего плохого не написал и получил бан ??? Покажите мне мои посты и объясните за что . Я ничего не могу понять . Спасибо вам за понимание. Жду от вас конструктивного объяснения , мне очень интересно узнать мои ошибки, если вообще они были.
Объясните мне пожалуйста, за что мне сегодня уже второй раз за какой-то флуд , сначала на час забанили , а теперь ещё и жёлтую карточку получил .
Сейчас пожелал Удачи Пеняеву . И за это мне жёлтую показали . А до этого тоже ничего плохого не написал и получил бан ??? Покажите мне мои посты и объясните за что . Я ничего не могу понять . Спасибо вам за понимание. Жду от вас конструктивного объяснения , мне очень интересно узнать мои ошибки, если вообще они были.