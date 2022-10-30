Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Пиняев впервые провёл полный матч в рамках Российской Премьер-Лиги

вчера, 17:19
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал лучшим игроком матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Пари НН» (2:1).

Пиняев впервые провёл полную игру в рамках РПЛ. Кроме того, в этой встрече он установил личные рекорды по ударам (8) и касаниям в чужой штрафной (9) за матч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алексей Миранчук с передачи Влашича забил гол в ворота «Милана»
Вчера, 23:30
«Арсенал» впервые без Венгера выиграл дома в АПЛ с разницей в 5+ голов
Вчера, 23:00
«Зенит» установил новый рекорд по забитым голам за первый круг РПЛ
Вчера, 22:43
«Зенит» повторил свой лучший первый круг в истории чемпионата России
Вчера, 22:05
«Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений. Это удавалось лишь 3-м клубам
Вчера, 21:42
Зобнин догнал Черчесова по количеству матчей за «Спартак»
Вчера, 21:03 Фото
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
Доброго времени суток Всем !
Объясните мне пожалуйста, за что мне сегодня уже второй раз за какой-то флуд , сначала на час забанили , а теперь ещё и жёлтую карточку получил .
Сейчас пожелал Удачи Пеняеву . И за это мне жёлтую показали . А до этого тоже ничего плохого не написал и получил бан ??? Покажите мне мои посты и объясните за что . Я ничего не могу понять . Спасибо вам за понимание. Жду от вас конструктивного объяснения , мне очень интересно узнать мои ошибки, если вообще они были.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:31
Не долго осталось Пиняеву играть в Крыльях
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 