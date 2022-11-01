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«Зенит» не будет препятствовать вызову игроков клуба в сборную России

вчера, 13:47
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16.11.2022 в 18:00 Не начался

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский «Зенит» не будет обращаться в РФС и к главному тренеру сборной России Валерию Карпину с просьбой не вызывать игроков клуба в национальную команду из-за игры с воронежским «Факелом» в Кубке России.

На 17 ноября у сборной России запланирован товарищеский матч со сборной Таджикистана. Матч 5-го тура Кубка России между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт 16 ноября.

Мы с такими просьбами обращаться ни в РФС, ни к главному тренеру не будем из-за матча с «Факелом». Вопрос, кого вызывать или нет, зависит от состояния футболистов, от их здоровья. Будет рабочий диалог, два матча у сборной России, второй соперник пока неизвестен. Это будет рабочий процесс.

У нас уже вызваны два игрока — Деян Ловрен в сборную Хорватии и Вильмар Барриос в сборную Колумбии. Посмотрим, сможет ли вернуться Ловрен на матч со «Спартаком». Ловрен, очевидно, не сможет вернуться на матч со «Спартаком», если его заявят на чемпионат мира. У Барриоса дорога дальняя на матчи сборной Колумбии, будем смотреть, успеет ли он вернуться.

Были варианты сыграть с «Факелом» 8 ноября, но РФС принял такое решение, чтобы не подвергать риску нашу объявленную товарищескую игру с «Црвеной Звездой», которая будет 22 ноября. Единственная возможность была сыграть в неделю, когда сборная России проводит матчи. Поэтому не все игроки будут в наличии на игре с «Факелом», два иностранных футболиста, что касается россиян, то это предмет отдельного разговора. Но я уверен, что футболисты «Зенита» будут в составе сборной России.

С учетом того, что большинство клубов РПЛ выступило за перенос пятого и шестого туров Кубка России на конец ноября, единственной возможностью было обсудить с «Факелом» варианты и представить их РФС. Это принципиальная договоренность, РФС ее поддержал, поэтому мы сыграем пятый тур кубка 16 ноября в Воронеже.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 16:30
А кого из Зенита вызывать то?! В последних двух турах из россиян в основе Зенита были Кержаков, Караваев, Сергеев и Кузяев! Первые трое сразу отпадают, если только Кузяева одного! Вечно в Зените ноют, игроков на 3 состава, одних полузащитников 10 штук!)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:25, ред.
Карпин бы если был бы нормальным мужиком пошёл бы навстречу Зениту и не стал бы вызывать питерцев в сборную на ни кому не нужный матч с Таждикистаном, но он обязательно вызовет чтобы поднас....ть Зениту, а как идти навстречу Зобнину который пока не хочет играть в сборной он может, или уже который раз Захарян, почему-то как сборы так он болен, вот и весь расклад.
drug01
drug01
вчера в 14:59
Грех жаловаться, всё идёт по плану Семака
alexgurzan
alexgurzan ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:55
Все вопросы к мозгу, сон - симуляция на основе памяти и бессознательного.
Loko57
Loko57
вчера в 14:20
Ещё бы им жаловаться...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:57
То есть только зениту разрешено препятствовать а сейчас из доброй воли не будет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:53
Можно поставить игроков перед выбором: хочешь играть за сборную - за это время не получаешь зарплату. Пусть думают.
Гость
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