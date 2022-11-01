«Зенит» не будет препятствовать вызову игроков клуба в сборную России

На 17 ноября у сборной России запланирован товарищеский матч со сборной Таджикистана. Матч 5-го тура Кубка России между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт 16 ноября.

Мы с такими просьбами обращаться ни в РФС , ни к главному тренеру не будем из-за матча с «Факелом». Вопрос, кого вызывать или нет, зависит от состояния футболистов, от их здоровья. Будет рабочий диалог, два матча у сборной России, второй соперник пока неизвестен. Это будет рабочий процесс.

У нас уже вызваны два игрока — Деян Ловрен в сборную Хорватии и Вильмар Барриос в сборную Колумбии. Посмотрим, сможет ли вернуться Ловрен на матч со «Спартаком». Ловрен, очевидно, не сможет вернуться на матч со «Спартаком», если его заявят на чемпионат мира. У Барриоса дорога дальняя на матчи сборной Колумбии, будем смотреть, успеет ли он вернуться.

Были варианты сыграть с «Факелом» 8 ноября, но РФС принял такое решение, чтобы не подвергать риску нашу объявленную товарищескую игру с «Црвеной Звездой», которая будет 22 ноября. Единственная возможность была сыграть в неделю, когда сборная России проводит матчи. Поэтому не все игроки будут в наличии на игре с «Факелом», два иностранных футболиста, что касается россиян, то это предмет отдельного разговора. Но я уверен, что футболисты «Зенита» будут в составе сборной России.