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Пике попал в расширенный список сборной Испании на чемпионат мира

вчера, 16:14

Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в расширенный список сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

Всего в списке значатся 55 фамилий. Сообщается, что в данную заявку попали «почти все футболисты „Барселоны“, которых можно внести в список», кроме Серхи Роберто и Эктора Бельерина.

У Пике и у защитника ПСЖ Серхио Рамоса, который также попал в расширенный список, мало шансов на попадание в итоговую заявку для участия в мировом первенстве.

Ранее стало известно, что Испания не планирует оглашать расширенный состав публично.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:08
В расширенном списке он так и останется.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:41
Ранее стало известно, что Испания не планирует оглашать расширенный состав публично.
Но при этом мы уже знаем, что там Пике и Рамос. И нет Балерины и Роберто.

Мда..
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 16:29
Пожалуй Пике ещё пригодятся сборной Испании!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:19
вы бы истчьо рауля гонзалеза бланку влкючили
Гость
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