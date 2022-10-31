Пике попал в расширенный список сборной Испании на чемпионат мира

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вчера, 16:14

Защитник «Барселоны» попал в расширенный список сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

Всего в списке значатся 55 фамилий. Сообщается, что в данную заявку попали «почти все футболисты „Барселоны“, которых можно внести в список», кроме Серхи Роберто и Эктора Бельерина.

У Пике и у защитника ПСЖ Серхио Рамоса, который также попал в расширенный список, мало шансов на попадание в итоговую заявку для участия в мировом первенстве.

Ранее стало известно, что Испания не планирует оглашать расширенный состав публично.