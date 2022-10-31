Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в расширенный список сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.
Всего в списке значатся 55 фамилий. Сообщается, что в данную заявку попали «почти все футболисты „Барселоны“, которых можно внести в список», кроме Серхи Роберто и Эктора Бельерина.
У Пике и у защитника ПСЖ Серхио Рамоса, который также попал в расширенный список, мало шансов на попадание в итоговую заявку для участия в мировом первенстве.
Ранее стало известно, что Испания не планирует оглашать расширенный состав публично.
Но при этом мы уже знаем, что там Пике и Рамос. И нет Балерины и Роберто.
Мда..
Но при этом мы уже знаем, что там Пике и Рамос. И нет Балерины и Роберто.
Мда..