Агент Малкома и Клаудиньо опроверг слухи об их игре за сборную России

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вчера, 16:10

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» и , опроверг слухи о том, что его клиенты будут играть за сборную России.

Агент добавил, что данный вопрос с футболистами не обсуждался.

Спортивный юрист Михаил Прокопец ранее заявил, что футболисты не смогут играть за сборную России, поскольку уже имеют опыт выступления за Бразилию на Олимпиаде.