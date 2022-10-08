Агент Малкома и Клаудиньо опроверг слухи об их игре за сборную России

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, опроверг слухи о том, что его клиенты будут играть за сборную России.
Агент добавил, что данный вопрос с футболистами не обсуждался.
Спортивный юрист Михаил Прокопец ранее заявил, что футболисты не смогут играть за сборную России, поскольку уже имеют опыт выступления за Бразилию на Олимпиаде.
Ну во-первых Малкому и Клаудиньо по 25 лет и можно наверняка сказать, что они теплятся надеждами сыграть на крупном турнире за сборную своей Родины Бразилию.
Во-вторых, какой им смысл заявляться за сборную России когда до сих пор не понятно когда она будет допущена до турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Да, возможно если сейчас они получат гражданство и Россия будет допущена, а их так и не вызовут в главную сборную они может и рассмотрят данный вариант, но сейчас нет смысла об этом даже рассуждать.
Сейчас у них задача получить паспорт и не считаться легионерами и за это получить доплату от Зенита.
Кстати, по поводу высказывания некто спортивного юриста Михаила Прокопеца.
Он такой же юрист как Кокорин топ игрок.
Олимпийская сборная это молодёжная сборная до 23 лет, где разрешён допуск трёх футболистов превышающий этот возраст. Так что это не главная сборная своей страны.
Так что Малком и Клаудиньо до сих пор не сыграли за сборную Бразилии ни одного матча и имеют право сметить спортивное гражданство.
Ну во-первых Малкому и Клаудиньо по 25 лет и можно наверняка сказать, что они теплятся надеждами сыграть на крупном турнире за сборную своей Родины Бразилию.
Во-вторых, какой им смысл заявляться за сборную России когда до сих пор не понятно когда она будет допущена до турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Да, возможно если сейчас они получат гражданство и Россия будет допущена, а их так и не вызовут в главную сборную они может и рассмотрят данный вариант, но сейчас нет смысла об этом даже рассуждать.
Сейчас у них задача получить паспорт и не считаться легионерами и за это получить доплату от Зенита.
Кстати, по поводу высказывания некто спортивного юриста Михаила Прокопеца.
Он такой же юрист как Кокорин топ игрок.
Олимпийская сборная это молодёжная сборная до 23 лет, где разрешён допуск трёх футболистов превышающий этот возраст. Так что это не главная сборная своей страны.
Так что Малком и Клаудиньо до сих пор не сыграли за сборную Бразилии ни одного матча и имеют право сметить спортивное гражданство.