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Агент Малкома и Клаудиньо опроверг слухи об их игре за сборную России

вчера, 16:10

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, опроверг слухи о том, что его клиенты будут играть за сборную России.

Агент добавил, что данный вопрос с футболистами не обсуждался.

Спортивный юрист Михаил Прокопец ранее заявил, что футболисты не смогут играть за сборную России, поскольку уже имеют опыт выступления за Бразилию на Олимпиаде.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 20:05
Это было ясно и понятно сразу
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:36
кто придумывает эту хрень зачем бразильцам наша сборная тем более везде и всюду отстранённая и зачем все кому не лень высасывают это не понятно кем пущенный слух
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:17, ред.
Зря отказываются. Они бы очень гармонично смотрелись вместе с футболистами сборной, костяк которой составляют футболисты "Ростова". Да и мастерство бы своё заодно подтянули, тренируясь и играя под руководством В.Г.К.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:09
Согласен.
Хоть ФИФА и участвует в данном турнире как вспомогательный орган, но организатором всё таки является олимпийским комитет.
Это ещё раз говорит о том, что у нас много проходимцев как некие Михаилы Прокопецы и вот только зачем на них обращать внимания?
Брулин
Брулин
вчера в 17:01
Неужели никто не хочет увидеть, как против Эритреи выйдут замечательные российские игроки Малкомидзе и Клаудинян?)
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:43
И еще добавлю, что матчи олимпийской сборной проходят не под эгидой ФИФА, для ФИФА эти матчи, то же самое, что простой товарищеский матч.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:37, ред.
Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство по нескольким причинам, но пока у них нет планов играть за сборную России. Это в принципе и так понятно, но кто то до сих пор подогревает интерес.

Ну во-первых Малкому и Клаудиньо по 25 лет и можно наверняка сказать, что они теплятся надеждами сыграть на крупном турнире за сборную своей Родины Бразилию.

Во-вторых, какой им смысл заявляться за сборную России когда до сих пор не понятно когда она будет допущена до турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Да, возможно если сейчас они получат гражданство и Россия будет допущена, а их так и не вызовут в главную сборную они может и рассмотрят данный вариант, но сейчас нет смысла об этом даже рассуждать.

Сейчас у них задача получить паспорт и не считаться легионерами и за это получить доплату от Зенита.

Кстати, по поводу высказывания некто спортивного юриста Михаила Прокопеца.
Он такой же юрист как Кокорин топ игрок.

Олимпийская сборная это молодёжная сборная до 23 лет, где разрешён допуск трёх футболистов превышающий этот возраст. Так что это не главная сборная своей страны.

Так что Малком и Клаудиньо до сих пор не сыграли за сборную Бразилии ни одного матча и имеют право сметить спортивное гражданство.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:13
Можно поставить точку.
Futurista
Futurista
вчера в 16:13
Зачем эти 2 🥳🥳 в сборной?)...даже Факел не могут обыграть...
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