Погба, скорее всего, пропустит ЧМ-22

Полузащитник сборной Франции Поль Погба, вероятно, не сыграет на ЧМ-22.
Утверждается, что футболисту потребуется восстановление после сентябрьской операции на колене. Погба получил травму мышц бедра – она вызвана длительным периодом без игровой практики.
Шансы на участие хавбека в предстоящем ЧМ на данный момент минимальны.
Франция ничего не потеряет от его отсутствия, а даже наоборот. Брать на ЧМ игрока, который неизвестно когда последний раз выходил на поле и показывал достойный уровень игры..какой смысл? Пусть он даже прям щас будет здоров - в лучшем случае сидеть ему на лавке. Ну а так что, получается шансы выиграть ЧМ у Франции повышаются....:)))) На его позиции есть достаточно игроков, не хуже. А сам Погба давно превратился в бесполезного нарцисса.
Франция ничего не потеряет от его отсутствия, а даже наоборот. Брать на ЧМ игрока, который неизвестно когда последний раз выходил на поле и показывал достойный уровень игры..какой смысл? Пусть он даже прям щас будет здоров - в лучшем случае сидеть ему на лавке. Ну а так что, получается шансы выиграть ЧМ у Франции повышаются....:)))) На его позиции есть достаточно игроков, не хуже. А сам Погба давно превратился в бесполезного нарцисса.