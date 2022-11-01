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Погба, скорее всего, пропустит ЧМ-22

вчера, 14:07

Полузащитник сборной Франции Поль Погба, вероятно, не сыграет на ЧМ-22.

Утверждается, что футболисту потребуется восстановление после сентябрьской операции на колене. Погба получил травму мышц бедра – она вызвана длительным периодом без игровой практики.

Шансы на участие хавбека в предстоящем ЧМ на данный момент минимальны.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 16:36
Непруха у Франции :(

Канте, Погба... Железная основа в центре. Надеюсь те кто их заменит будут играть как звери. Хотя заменить достойно эту пару я себе не представляю..
shlomo
shlomo
вчера в 14:33
Колдун, которому заказали наслать чары на Мбаппе, видать что-то напутал, и ударило по самому Погба...:)))

Франция ничего не потеряет от его отсутствия, а даже наоборот. Брать на ЧМ игрока, который неизвестно когда последний раз выходил на поле и показывал достойный уровень игры..какой смысл? Пусть он даже прям щас будет здоров - в лучшем случае сидеть ему на лавке. Ну а так что, получается шансы выиграть ЧМ у Франции повышаются....:)))) На его позиции есть достаточно игроков, не хуже. А сам Погба давно превратился в бесполезного нарцисса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:32
А может ещё сыграет!
adekvat
adekvat
вчера в 14:19
Ещё одна потеря.
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