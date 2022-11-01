Погба, скорее всего, пропустит ЧМ-22

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вчера, 14:07

Полузащитник сборной Франции , вероятно, не сыграет на ЧМ -22.

Утверждается, что футболисту потребуется восстановление после сентябрьской операции на колене. Погба получил травму мышц бедра – она вызвана длительным периодом без игровой практики.