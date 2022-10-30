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Пабло Мари выписан из больницы

вчера, 17:55

Защитник «Монцы» Пабло Мари сегодня утром был выписан из больницы. Игрок попал в больницу в результате нападения на торговый центр Ассаго под Миланом вечером в четверг, 27 октября.

Клуб выступил с официальным заявлением:

Пабло Мари был выписан из больницы сегодня утром, вернулся домой, и теперь начинается период полного покоя. AC Monza искренне благодарит профессора Освальдо Кьяру и всех специалистов травматологического центра больницы Нигуарда. в Милане. Пабло, мы ждем тебя!

Возвращение в строй футболиста ожидается в 2023-м году.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:00
Не на поле нашел себе приключение.
Гость
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