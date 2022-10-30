Пабло Мари выписан из больницы

Защитник «Монцы» Пабло Мари сегодня утром был выписан из больницы. Игрок попал в больницу в результате нападения на торговый центр Ассаго под Миланом вечером в четверг, 27 октября.
Клуб выступил с официальным заявлением:
Пабло Мари был выписан из больницы сегодня утром, вернулся домой, и теперь начинается период полного покоя. AC Monza искренне благодарит профессора Освальдо Кьяру и всех специалистов травматологического центра больницы Нигуарда. в Милане. Пабло, мы ждем тебя!
Возвращение в строй футболиста ожидается в 2023-м году.