Мостовой оценил игру Миранчука и Головина

Экс-футболист «Спартака» оценил игру за «Монако» и за «Торино». Оба российских исполнителя забили по голу в прошедшем туре.

Саша Головин здорово забил — сделал то, что надо делать. Миранчук тоже хорошо забил. Они молодцы. Так и должно быть. Расхваливать преждевременно, но они являются одними из лучших наших футболистов, потому и играют в Европе.

Если Головин уже точно завоевал место в основе, то Миранчуку это предстоит сделать, хотя я считаю, что он уже основной.