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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Мостовой оценил игру Миранчука и Головина

вчера, 17:14

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру Александра Головина за «Монако» и Алексея Миранчука за «Торино». Оба российских исполнителя забили по голу в прошедшем туре.

Саша Головин здорово забил — сделал то, что надо делать. Миранчук тоже хорошо забил. Они молодцы. Так и должно быть. Расхваливать преждевременно, но они являются одними из лучших наших футболистов, потому и играют в Европе.

Если Головин уже точно завоевал место в основе, то Миранчуку это предстоит сделать, хотя я считаю, что он уже основной.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:31
А больше хвалить то и некого.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:40
В прошлом туре в Европе все наши отличились, Головин - забил, Миранчук - забил, Кокорин... тоже бил.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ asraeil (раскрыть)
вчера в 17:53
Здравствуйте. К сожалению иногда так бывает ввиду особенностей гиперссылок, и уже не исправишь, в этот раз редактор тоже пробовал исправлять - не вышло.
asraeil
asraeil
вчера в 17:43
А если навести на Зеленую надпись Александр Мостовой, то можно увидеть картинку Головина....:)))
skfg4auxhhf6
skfg4auxhhf6
вчера в 17:30
очень хочется чтобы они остались в основе...
Гость
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