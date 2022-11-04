250 могил обнаружено на земельном участке, принадлежащем Пике

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вчера, 08:48

На месте строительства отеля в Малаге, в который в 2015 году инвестировал защитник «Барселоны» , обнаружено 250 могил.

Теперь предстоит провести соответствующие исследования, чтобы выяснить, какого именно они периода. Археолог Альберто Кампиан прокомментировал находку.

Мы раскопали около 250 гробниц, подавляющее большинство из которых пусты. Возможно, гробницы никогда не использовались и недостаточно ценны, чтобы их можно было сохранить. Это один из крупнейших некрополей в стране.

Археолог сказал, что проекту должен быть дан зелёный свет в январе 2023 года. Он считает, что не должно быть никаких препятствий для строительства чего-либо на этой территории.

Вчера Пике объявил о завершении карьеры футболиста.