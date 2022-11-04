Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

250 могил обнаружено на земельном участке, принадлежащем Пике

вчера, 08:48

На месте строительства отеля в Малаге, в который в 2015 году инвестировал защитник «Барселоны» Жерар Пике, обнаружено 250 могил.

Теперь предстоит провести соответствующие исследования, чтобы выяснить, какого именно они периода. Археолог Альберто Кампиан прокомментировал находку.

Мы раскопали около 250 гробниц, подавляющее большинство из которых пусты.

Возможно, гробницы никогда не использовались и недостаточно ценны, чтобы их можно было сохранить. Это один из крупнейших некрополей в стране.

Археолог сказал, что проекту должен быть дан зелёный свет в январе 2023 года. Он считает, что не должно быть никаких препятствий для строительства чего-либо на этой территории.

Вчера Пике объявил о завершении карьеры футболиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Болельщики «Спартака» подрались с игроками молодёжной команды ЦСКА
Вчера, 22:35
Полиция нашла угнанный у Хвичи автомобиль
Вчера, 15:16
Защитник «Монцы» Мари попал в больницу в критическом состоянии
27 октября
Умер владелец корпорации «Ред Булл» Дитрих Матешиц
23 октября
Тренер «Тоттенхэма» умер в возрасте 61 года
07 октября
Более 100 человек пострадали на матче чемпионата Аргентины
07 октября
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:36
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:16
    Всегда говорил... Пике очень подозрительный тип...
    dok66
    dok66
    вчера в 11:41
    Но это же не повод завершать карьеру посреди сезона .
    shur
    shur ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 10:14
    ....игроки Реала...???!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:10
    Приобрёл себе готовое к употреблению "Кладбище талантов". Роналду уже самое выгодное застолбил.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 09:50
    это те, кто когда-то его обводил на поле и забивал гол
    r496dd2bxgnr
    r496dd2bxgnr
    вчера в 09:35
    Вот она цена былых побед Барсы - кто матч не сольёт, сразу в расход!
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 09:31
    Какой футбол, когда идёт строительство отеля?
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 09:24
    Что такое не везет и,как с ним бороться?!!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 09:17
    Не удивительно. Всегда, как только ты завершаесь карьеру, теряешь работу или уходишь на пенсию, начинают всплывать негативные истории, касающиеся тебя и твоих близких.
    tjprxz35hzp9
    tjprxz35hzp9
    вчера в 09:17
    Интересно, чем это закончится?
    DXTK
    DXTK
    вчера в 08:56, ред.
    Пике решил похоронным делом заняться. Зачем делать отель для живых, когда можно продавать комфортные номера, клиенты будут постоянно заезжать без возможности выезда.)))))

    PS Ну а так строить на таких местах это кощунство. и Пике должен это прекратить.
    протон
    протон
    вчера в 08:50
    Да вся планета один сплошной могильник
    Сложно найти место, где не было бы чьих-то костей.
    Некоторые просто истлели.
    Между прочим в Турции есть отель, где также при строительстве были обнаружены древние строения. В итоге владельцы проекта очень оригинально все выкрутили - сделал место, где эти раскопки были найдены, музеем под открытым небом, на территории самого отеля.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 08:50
    Тут уж впору мавзолей строить на этом месте.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     