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Селюк: «Время бразильцев в „Зените“ прошло»

вчера, 22:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Ахмат» — молодцы. Выиграть у «Зенита» — это в какой-то степени спортивный подвиг. Защита слабая у петербуржцев. Время бразильцев прошло, но Малколм и Клаудиньо качественные футболисты. «Зенит» переборщил с бразильцами. Покажите мне хоть одну команду в Европе, в которой много футболистов из одной страны. Бразильцы техничные, но в футболе нашего времени ценятся атлетизм и бойцовские качества. Если посмотреть на статистику Конате, то там 44 выигранных единоборства в среднем за игру. У Мохамеда рабочие голы. Ташуев вселил в Конате уверенность, а Талалаев научил его многому.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:24
Хорошо бы, после Катара, вернуть Азмуна, что Сергеев, что Касьера пока два полных недоразумения…центральный защитник нужен - но это наиболее дефицитная позиция во всей Европе, и, как правило, не легионерская
протон
протон
сегодня в 00:23
Время бразильцев прошло. Будущее за африканскими футболистами.
©Селюк
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:08
Говорили же Миллеру,что три бразильянца-это уже криминальное сообщество.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:37
Критикует бразильцев. Ну-ну. Всё одно они лучшие и в "Зените", и в чемпионате. И атлетизма, и бойцовских качеств, на что намекает агент, у них в избытке. Ни в одном прошедшем матче с участием команды я не увидел, чтобы они уступали в этих футбольных компонентах.
Имеет право на своё мнение. Как и все мы.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:51
Да ты прав...вспоминаю игру Зенита с Марселем в гостях...при счёте 0:3 гол Аршавина в концовке...тогда реально бились...прям запомнилось...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:33
Скорее всего прошло время Семака
pomor45
pomor45
вчера в 22:31
В том, что бразильцы не бойцы, Селюк прав. Они - рыцари удачи. Если не клеится, не то, чтобы впадают в уныние, но на жилах вытаскивать игру не станут. Упрекнуть в общем-то их не в чем. Они привыкли играть, а не воевать. И к игре относятся, как игре, а не к бою. Они понимают красоту игры и стремятся к ней. Бой, вытаскивание игры на жилах, борьба до травматизма - это не для них. Надо не пенять на них, а понимать их и употреблять там, где они нужны и в том количестве, каком нужны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:29
Он не дружит с глобусом...
Это время аргентинцев прошло...
Время бразильцев в разгаре...
minai
minai
вчера в 22:22
То, что бразильцы стали лодырями - очевидно. Достаточно посмотреть на отъевшего ряху Малкома.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:20
Ахмат с победой!
memphis
memphis
вчера в 22:18
Просто это не его рабы
Гость
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