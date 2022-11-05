Селюк: «Время бразильцев в „Зените“ прошло»

Известный агент прокомментировал поражение «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Ахмат» — молодцы. Выиграть у «Зенита» — это в какой-то степени спортивный подвиг. Защита слабая у петербуржцев. Время бразильцев прошло, но Малколм и Клаудиньо качественные футболисты. «Зенит» переборщил с бразильцами. Покажите мне хоть одну команду в Европе, в которой много футболистов из одной страны. Бразильцы техничные, но в футболе нашего времени ценятся атлетизм и бойцовские качества. Если посмотреть на статистику Конате, то там 44 выигранных единоборства в среднем за игру. У Мохамеда рабочие голы. Ташуев вселил в Конате уверенность, а Талалаев научил его многому.