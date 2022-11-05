Тарханов назвал «тренерской» победу «Ахмата» над «Зенитом»

Российский тренер прокомментировал поражение «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Ахмат» играл дисциплинированно, грамотно в обороне. Конечно, я удивлен победой, но грозненцы провели хороший матч. Конечно, это тренерская победа. Ташуев хорошо подготовил команду.

Не могу сказать, что «Зенит» недооценивал соперника, а «Ахмат» прыгнул выше головы. Ну и ошибки «Зенита» при голах, особенно когда Чистяков отдавал пас назад, — так играть нельзя.