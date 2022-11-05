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Тарханов назвал «тренерской» победу «Ахмата» над «Зенитом»

вчера, 20:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал поражение «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Ахмат» играл дисциплинированно, грамотно в обороне. Конечно, я удивлен победой, но грозненцы провели хороший матч. Конечно, это тренерская победа. Ташуев хорошо подготовил команду.

Не могу сказать, что «Зенит» недооценивал соперника, а «Ахмат» прыгнул выше головы. Ну и ошибки «Зенита» при голах, особенно когда Чистяков отдавал пас назад, — так играть нельзя.

Интрига в чемпионате сохраняется. «Спартак» потерял очки, упустил возможность приблизиться к «Зениту» на четыре очка. Не думаю, что ничья сыграла на руку лидеру РПЛ. Но в Сочи всегда сложно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 03:06
звёзды в отпуске уже
kladbische
kladbische
вчера в 22:14
Да в прошлой игре уже было видно, что Зениту надоело играть. Там повезло, выиграли. Ахмат молодцы.
протон
протон
вчера в 22:10
А говорили что Ташуев не тренер) Вот получите!
Nottrow
Nottrow
вчера в 21:46
Какая там тренерская, глупая со стороны Зенита.
hqjd6frn62ph
hqjd6frn62ph
вчера в 20:43
Все были молодцы и тренер и игроки
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:37, ред.
Просто Зенит уже подустал малёха!
Гость
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