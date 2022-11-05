Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Федотов: «Сказать, что у нас ничего не получилось — ничего не сказать»

вчера, 22:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

Сказать, что у нас ничего не получилось — ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блёклым. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: всё обсуждали, но ничего не смогли сделать. Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием. В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился. Сумасшедшее возбуждение, которого не было видно. Но при этом откуда-то оно ж появилось. Есть над чем подумать и что проанализировать. Те попытки, что мы пытались зайти через фланги, имели катастрофическую неточность. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка — она сегодня отсутствовала.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пономарев: «ЦСКА играл по-деревенски против „Пари НН“»
Вчера, 23:52
Масалитин: «Поражение от „Пари НН“ — ошибка Федотова»
Вчера, 23:11
Орлов: «Чистяков мыслями уже в другой команде. Возможно, в „Ахмате“»
Вчера, 22:48
Селюк: «Время бразильцев в „Зените“ прошло»
Вчера, 22:14
Червиченко: «Сейчас у „Спартака“ начало кризисного периода»
Вчера, 21:21
Андрей Мостовой: «Сегодня получилось супернеожиданное поражение»
Вчера, 20:59
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 03:53
поплыл тренер
протон
протон
сегодня в 00:22
Да с самого начала игры было видно, команда как струна перетянутая на гитаре, надави сильнее и лопнет, что и вышло. Не было уверенности и стабильности, НН могли забить с любого подхода и не один а много больше. Тут либо самим набивать сразу пару либо минус очки. А у самих реализация как КПД у паровоза.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:10
Ну вот и молчи.А лучше-по Шнуру-"Ехай на...".Со всей примитивной командой помощников. Быстро,навсегда и далеко.
ABir
ABir
вчера в 23:39
В Сочи у Федотова лучше получалось. Зря ушёл.
Capral
Capral
вчера в 23:08
На лицо очевидный кризис тренерской мысли, при всём уважении к Федотову.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:09
Мне кажется уровень Лёши Березуцкого как тренера выше чем Федотова.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 