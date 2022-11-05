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Селюк: «На сегодняшний день Конате лучший нападающий в РПЛ»

вчера, 20:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру своего клиента Мохамеда Конате в матче 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (1:2).

Я всегда считал, что у Конате большое будущее. Сегодня Мохамед забил очень хороший гол, но и в предыдущем матче с «Ростовом» был отличный мяч от него. У него все голы рабочие, а не случайные. На сегодняшний день Конате лучший нападающий в РПЛ. Я говорю это не потому что он мой клиент. Все бомбардиры — Промес, Смолов забивают за топ-клубы, в то время как Мохамед выступает за «Ахмат», плюс данные нападающие что-то вообще с пенальти забивают. Конате отправляет мячи в сетку ворот только с игры, он не бьет одиннадцатиметровые удары.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 22:20
В Барселону его!
DEIVID_357
DEIVID_357
вчера в 20:26
В зенитушку поедет за 50000 рублей, там таких любят.
qaqdhupxn787
qaqdhupxn787
вчера в 20:24
Чтобы стать лучшим нападающим, нужно забить Зениту левый гол. Дожились.
Гость
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