Селюк: «На сегодняшний день Конате лучший нападающий в РПЛ»

Агент прокомментировал игру своего клиента в матче 16-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» (1:2).

Я всегда считал, что у Конате большое будущее. Сегодня Мохамед забил очень хороший гол, но и в предыдущем матче с «Ростовом» был отличный мяч от него. У него все голы рабочие, а не случайные. На сегодняшний день Конате лучший нападающий в РПЛ . Я говорю это не потому что он мой клиент. Все бомбардиры — Промес, Смолов забивают за топ-клубы, в то время как Мохамед выступает за «Ахмат», плюс данные нападающие что-то вообще с пенальти забивают. Конате отправляет мячи в сетку ворот только с игры, он не бьет одиннадцатиметровые удары.