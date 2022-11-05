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Червиченко: «Сейчас у „Спартака“ начало кризисного периода»

вчера, 21:21
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

Я бы не сказал, что ничья в матче «Сочи» — «Спартак» — сенсационная. Прошлый матч «Спартака» с «Торпедо» должен был всех насторожить. «Торпедо» — последняя команда нашего чемпионата. Еле-еле выиграть со счётом 1:0… Меня уже тогда насторожило состояние «Спартака». Нельзя провести чемпионат в одном состоянии — всё время бежать и забивать по пять. Когда-то будет яма, а когда-то — взлёт. Сейчас начало кризисного периода. Слушайте, если бы судья согласно правилам удалил Соболева, то и ничья бы показалась подарком.

Как мне кажется, ничего страшного нет. Любая команда всё равно проваливается, а потом возвращается в своё хорошее состояние. Это будет и у «Зенита», и у всех остальных команд. Всё бывает.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:14
Скоро у всех команд будет четырёхмесячный кризис.А весной встретятся,подозреваю,очень обновлённые команды.И чем выше она,команда,в таблице,тем больше шансов на это событие.
makkie
makkie
вчера в 22:53
А у Зенита? А у цска? А у Краснодара?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:22
Как после дождя!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:38
Зачем про матч Спартак-Торпедо лгать?!!!!!!!!!!!!!Там Спартак нормально играл,только не использовал моменты,а по игре счет 3(4)-1 в пользу Спартака!!!!!!!!!!!!Все там было нормально,кроме реализации!!!!!!!!!!!!!!!
Prichal
Prichal
вчера в 21:36
Он начался уже давно, держались на бешеном пиаре и тотальной поддержке прессы. Очевидно, опускание на любимое 6-10 место в самом ближайшем будущем.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:36
По-ходу этот спад у всех клубов первой 5-ки,судя по сегодняшним результатам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 21:30
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:26
Только не надо каркать - всё будет на мази!
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