Шунин: «Сейчас тренируюсь по индивидуальной программе»

Вратарь «Динамо» рассказал о травме, которая не позволит ему сыграть против «Ростова» в РПЛ .

На тренировке после матча с «Химками» я почувствовал дискомфорт в области боковых мышц пресса. Обследование показало, что есть повреждение. В течение недели часть упражнений делал с командой и тренировался индивидуально, закачивал это место, чтобы быть готовым к игре. Но накануне вылета на матч с «Ростовом» боль не отпускала — медицинский штаб решил не рисковать, чтобы я не выбыл на более долгий срок.