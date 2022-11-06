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Шунин: «Сейчас тренируюсь по индивидуальной программе»

вчера, 17:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о травме, которая не позволит ему сыграть против «Ростова» в РПЛ.

На тренировке после матча с «Химками» я почувствовал дискомфорт в области боковых мышц пресса. Обследование показало, что есть повреждение. В течение недели часть упражнений делал с командой и тренировался индивидуально, закачивал это место, чтобы быть готовым к игре. Но накануне вылета на матч с «Ростовом» боль не отпускала — медицинский штаб решил не рисковать, чтобы я не выбыл на более долгий срок.

Сейчас тренируюсь по индивидуальной программе, прохожу физиотерапию, чтобы поскорее вернуться в общую группу. Сделаю всё, чтобы быть полностью готовым к матчу с ЦСКА и играм сборной.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 17:55, ред.
Бох с ним, с антоновым повреждением, оно лёгкое.

А вот Фернандес с Химками всё-таки потянул зпб и выбыл на месяц, т.е.
фактически уже до весны.
Плохо..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:20
Без него Динамо будет трудно. Может и поплыть....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:20
Похоже нужно просто готовиться к весенней части чемпионата.
Гость
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