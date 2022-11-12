Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Боруссию» Дортмунд

сегодня, 00:26
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)4 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2) в матче 15-го тура Бундеслиги.

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник хозяев поля Йонас Хофманн. На 19-й минуте вингер «шмелей» Юлиан Брандт сравнял счёт. На 26-й минуте защитник менхенгладбахского клуба Рами Бенсебаини снова вывел свою команду вперед, а на 30-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество хозяев поля. На 40-й минуте защитник «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербек сократил отставание своего клуба, однако на 46-й минуте полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Куадио Коне забил четвёртый гол своей команды.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 6-м месте (25 очков), «Боруссия» Менхенгладбах занимает 7-е место (22 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Пари НН» обыграл «Ахмат» в первом матче 17-го тура РПЛ
Вчера, 20:55
«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в Кубке Лиги
Вчера, 00:59
«Лацио» переиграл «Монцу»
Вчера, 00:38
«Валенсия» крупно обыграла «Бетис»
Вчера, 00:04
Гол Кина помог «Ювентусу» переиграть «Верону»
10 ноября
«Мальорка» минимально переиграла «Атлетико»
10 ноября
Сортировать
Все комментарии
Namuri
Namuri
сегодня в 07:19
И хорошо что выиграла, а то 6:0 это стыдно для такой команды.
matrix333
matrix333
сегодня в 07:10
Какой первый тайм, и какой второй)) Хозяева заслужили победу.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:01
Шмели неприятно,и уже привычно удивили!!
rhskmz
rhskmz
сегодня в 06:21
Как это , Дортмунд все таки сильнее !
wnhzfjxmep4p
wnhzfjxmep4p
сегодня в 04:29
Теперь до второго круга Гладбах Боруссия номер один
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Ровненько так Боруссии идут...
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 02:31
Тюрам тот ещё зверюга конечно!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24
«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Боруссию» Дортмунд .
Можно сказать что даже разгромила . Мои поздравления болельщикам Мюнхенгладбаха.
Ну если честно не совсем прогнозируемый итоговый счёт на табло , исходя из предыдущих матчей обеих команд. Дортмунд так и не обрёл себя , команда как при шторме корабля. И для чего нужна была эта тренерская ракировка, непонятно . И как мы видим ни к чему хорошему это не приводит . Как говорится поговорка пришла к месту , от добра добра не ищут . Посмотрим в конце сезона, что из этого получится и какое место займёт Дортмунд .
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 01:06
Проиграть Бохуму и обыграть Боруссию Дортмунд, что поделаешь, типичный Гладбах!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:02
Дортмунд продолжает удивлять своей супер нестабильностью. Похоже , нужны большие перемены.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:36
Матч - ответ на вопрос, почему Хуммельс остался вне заявки в сборную на мундиаль в Катаре. Так якорить в защите, конечно, непозволительно.

По игре. Не супер/пупер, но добротный футбол на твёрдую 4-ку. Особенно понравилась голевая передача Штиндля у Гладбаха и исполнительское мастерство Брандта у БД, при обработке и голевом завершении с лёта.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 