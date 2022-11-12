1668201996

сегодня, 00:26

«Боруссия» Менхенгладбах обыграла «Боруссию» Дортмунд (4:2) в матче 15-го тура Бундеслиги.

На 4-й минуте первый гол в игре забил полузащитник хозяев поля Йонас Хофманн. На 19-й минуте вингер «шмелей» Юлиан Брандт сравнял счёт. На 26-й минуте защитник менхенгладбахского клуба Рами Бенсебаини снова вывел свою команду вперед, а на 30-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество хозяев поля. На 40-й минуте защитник «Боруссии» Дортмунд Нико Шлоттербек сократил отставание своего клуба, однако на 46-й минуте полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Куадио Коне забил четвёртый гол своей команды.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 6-м месте (25 очков), «Боруссия» Менхенгладбах занимает 7-е место (22 очка).