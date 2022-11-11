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«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в Кубке Лиги

сегодня, 00:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в 3-м раунде Кубка Лиги (4:2).

Олли Уоткинс на 48-й минуте вывел гостей вперед, но уже через минуту Антони Марсьяль счет сравнял. Автогол Диогу Далота на 61-й вернул «Астон Вилле» преимущество, а на 67-й минуте Маркус Рэшфорд вновь установил равенство на табло. «Дьяволы» вышли вперед на 78-й минуте — забил Бруну Фернандеш. На 90+1-й Скотт МакТоминэй закрепил успех команды.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:44
Скорей всего, что в МС Пепу удалось с учетом фантастических финансовых возможностей (беру кого хочу), осуществить практически все задуманное по составу (у него в МС совсем нет местных игроков). Если бы он смог вывести "в люди" какой-нибудь середняковый клуб, то можно было бы говорить о его успехе. Хотя в наше время это выглядит несерьезно.
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:36
ну, для МЮ в наше время этот Кубок - предел мечтаний!
протон
протон
сегодня в 11:24
После второго гола Астон Виллы хотелось жёстко раскритиковать МЮ, но после него выдали шикарные полчаса и не дали никакого шанса сопернику.
Гарначо бы в сборной хотелось увидеть, в шикарного игрока должен вырастить.
Ждем более слабого соперника в следующем раунде, а то там полно середняков, но попадаются всегда крепкие команды.
Гарначо ещё ни разу после выхода в игре не подвёл, ну красавец, как нам повезло заиметь в составе этого паренька)
К этому кубку по разному относятся клубы АПЛ. Кто-то выставляет второй состав и сливает его чтобы не нагружать график, кто-то наоборот. В любом случае после поражения от нужен реванш. Поэтому в любом случае удачи МЮ!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:11
МЮ с уверенной победой - наконец то.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:39
Как я и говорил вчера, что проблема МЮ в балласте. Без него выиграли очередной матч.

В прошлом сезоне поклонники балласта всё время говорили про его 24 гола и что без него МЮ проигрывает. В этом сезоне у балласта 16 матчей, 3 гола (1 с пенальти), 2 голевые. С ним проиграли 4 матча, без него 1.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 07:15
Да, Джо Харт был одним из лучших киперов мира в 2010-15 годы. Жаль, что в последнее время ему приходилось играть за команды, которые ниже его уровня.
Agamaga........
Agamaga........ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 06:56
А до Пепа было всё прекрасно в ЛЧ? И в АПЛ всегда доминировали?
Яя Туре как и Ибра были неподходящими звеньями в его цепи. Успехи Пепа в Каталонии показывает, что он был прав в выборе других игроков. В Англии у него всё идеально идёт, победа в ЛЧ тоже дело времени.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:13
МЮ идет дальше - это радует.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 03:54
Ну прямо триллер какой то ...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 02:05, ред.
А есть фактор если веришь это сбывается!!! Это я к чему - в прошлом матче АПЛ с Виллой серия выездных побед была 23, и зачастую ну это поБЕДА, с таких слов настроя, недоработки тренера, самоуверенности, всё и куётся, если во всё верить, во всём виноваты все кроме нас, ведь всегда хочется быть праведником чем грешником, так и в футболе на футбольного Бога надежды, свои приметы, это имеет свойство жить лишь бы с этим не заигрываться.

Пеп не выиграл ЛЧ, что с Баварией, что с Ман.Сити, он переигрывал себя, есть он и его пешки в шахматной партии, только не все и не всегда хотят или могут играть и вывозить поставленную роль перед матчем. Ведь Ливерпуль выиграл тогда, когда Пеп усложнил свою игру, когда вернулся к БАЗЕ попёрли чемпионства!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 01:57
Остаётся только поздравить ,МЮ и его болельщиков с волевой победой!
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:56, ред.
В 2018-м, когда Яя уже покинул «Сити», Селюк заявил:

«Бог все видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле. Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Манчестер Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы как африканское проклятье. Жизнь покажет, прав я или нет».

Журналисты снова связались с Селюком после вылета «Сити» от «Реала». Агент припомнил свои слова из 2018-го.

«Еще в 2018-м я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов. Я не шаман, конечно. Это они знают, как это делается. Но хочу сказать: когда на последней минуте 1:0 выигрываешь, а потом пропускаешь два – можно задуматься.

Я много лет работаю с африканцами. Очень хорошо знаю африканцев, а они – меня. Поэтому с нами шутить лучше не надо. А то дадим установки, как Кашпировский: чтобы не обкакался. Потом надо будет таблетку брать», – сказал Селюк.

Как «Сити» выступал в ЛЧ после 2018-го?
Каждый раз чего-то не хватало.

•‎ Сезон-2018/19 – в эпичнейшем четвертьфинале проиграли «Тоттенхэму» на последних секундах.

•‎ Сезон-2019/20 – снова вылет в четвертьфинале – от «Лиона».

•‎ Сезон-2020/21 – дошли до финала, где проиграли «Челси».

•‎ Сезон-2021/22 – получили от «Реала» два за 90 секунд в полуфинале.

Пугающий прогноз Селюка пока сбывается.

Статья с Чемпионата.ру

Ахахахахаха)))
allemz
allemz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:52
Такое можно сказать про любого тренера, ибо каждый метет по-своему, но согласен, что с легендами можно и нужно обходиться получше. Все кричат про Яя из-за его 18ного агента, но умалчивают про Харта, он тоже заслуживает внимания. Да, Пеп отчасти некорректно себя повел в какой-то степени, но не стоит и отбрасывать психотип самого Яя, он не захотел мириться с ситуацией и обиделся, сам по себе такой человек. Из этого раздул целую историю. Он думал только о себе, однобокая позиция тоже не всегда справедлива, надо хотя бы немного пошевелить головой и снять розовые очки, явно не захотел работать с реальностью, руководствуясь чувствами. Насчет Ибры примерная та же история, но носатый скорее из высокомерности стал топить лысого. В общем идея в том, что не нам судить кто прав, ибо ни ты, ни я не были субъектами принятия решений. Становись тренером и попробуй повторить трюки
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:49, ред.
Это понятно, но на какой-то ветке же надо спросить об этом...
Походу, они спят.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:46
Поздравляю с проходом дальше! Челси серьёзный соперник, но когда 2-й раз на неделе играешь с одним и тем же без осечек никуда, ЛЧ с ТТХ ваш пример!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:44, ред.
Точно не на ветке Победы МЮ!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:42, ред.
А где ветка про победу Реала?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:41
Пепка очень подло поступил с Яя Туре и Ибрагимовичем.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:39
Именно!!!
allemz
allemz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Что непонятного? Написано на русском языке. Вон Пепка обидел черного потомка Сократа и тот навлек силами вселенских шаманов страшный гнев на МС в еврокубках, вот страдаем
Ice van Reed
Ice van Reed ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Там написано, отсылка к автостопом по галактике, а вообще счёт матча!))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:27
Что это значит?🤦🏻‍♂️
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:03, ред.
В день 4-х единиц и трёх двоек, МЮ играет с Астон Виллой
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