«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в Кубке Лиги

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сегодня, 00:59

«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в 3-м раунде Кубка Лиги (4:2).

Олли Уоткинс на 48-й минуте вывел гостей вперед, но уже через минуту Антони Марсьяль счет сравнял. Автогол Диогу Далота на 61-й вернул «Астон Вилле» преимущество, а на 67-й минуте Маркус Рэшфорд вновь установил равенство на табло. «Дьяволы» вышли вперед на 78-й минуте — забил Бруну Фернандеш. На 90+1-й Скотт МакТоминэй закрепил успех команды.