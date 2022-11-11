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«Пари НН» обыграл «Ахмат» в первом матче 17-го тура РПЛ

вчера, 20:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Ахмат» (3:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов. На 52-й минуте нападающий Тимур Сулейманов удвоил преимущество нижегородского клуба. На 70-й минуте Дмитрий Рыбчинский довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте нападающий «Ахмата» Владимир Ильи отыграл один гол. На 86-й минуте полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев сократил отставание до минимума.

«Пари НН» идёт на 11-м месте (19 очков), «Ахмат» идёт на 5-м месте (26 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:13
Похоже, "Ахмат"в прошлом туре задачу на сезон выполнил
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:19
Ахмат обязан был побеждать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 04:43
Стабильность признак мастерства, а его не хватает в РПЛ. Мастерства профессионального ,в том числе морального. Устал уже писать о работе защитников в плане, этого мастерства. Таких ошибок игроков, этого же амплуа давно не видел и такого постоянства. Видишь, эти ошибки и в голову приходят мысли не хорошие...
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:03
Русские вперёд!
STrastniy
STrastniy
сегодня в 00:44
Пари с победой!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:09
Ахмат настолько безпонтовый, что проиграл Пари НН, который до этого выиграл у себя дома только один раз. Позор вам!
YVG
YVG
вчера в 22:50
В Нижнем Новгороде не нашлось продажного Чистякова.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Нижний сыграл хорошо,с победой.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:51
Результат не удивил, стабильности всем нашим клубам не хватает.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:29
ПариПривет Семаку из Нижнего!
dok66
dok66
вчера в 21:26
Нижнему респект , порадовал своих болельщиков .
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:13
Нижний проснулся от спячки !
Аспект
Аспект
вчера в 21:08
Очень хороший результат: "Ахмат" молодец аж два раза - за то, что накануне нахлобучил политпроект и за то, что сейчас проиграл нижегородцам.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:04
Ахмат все силы выложил на Зенит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:01
Да уже не в первый раз в это чемпионате Ахмат проявляет характер, но в этом матче немного не хватило!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Вот и новый чемпион 🏆 определился !
Зенит , проиграл Ахмату .
Ахмат , проиграл Пари НН.
Следовательно Пари НН, новый Чемпион 🏆 !!!))
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