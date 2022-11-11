«Пари НН» обыграл «Ахмат» в первом матче 17-го тура РПЛ

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вчера, 20:55

«Пари НН» обыграл «Ахмат» (3:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 20-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов. На 52-й минуте нападающий Тимур Сулейманов удвоил преимущество нижегородского клуба. На 70-й минуте Дмитрий Рыбчинский довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте нападающий «Ахмата» Владимир Ильи отыграл один гол. На 86-й минуте полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев сократил отставание до минимума.

«Пари НН» идёт на 11-м месте (19 очков), «Ахмат» идёт на 5-м месте (26 очков).