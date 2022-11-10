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«Мальорка» минимально переиграла «Атлетико»

сегодня, 01:36
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Мальорка» минимально переиграла «Атлетико» в поединке 14-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол в матче забил Ведат Мурики на 16-й минуте.

«Мальорка» располагается на 10-й строчке (19 пунктов), «Атлетико» идет на 6-м месте (24 балла).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:52
кажется, союз Атлети и Семионе окончательно зашёл в тупик. команда застряла между отказавшим старым стилем и попытками обрести новый, состав укомплектован хаотично.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 02:05
У Атлетико окончательно пробито дно!
Диего Симеоне, сам должен покинуть клуб, без всякой неустойкой!
pxjzgwkyfq7y
pxjzgwkyfq7y
сегодня в 01:59
Совсем сдулся матрас
Гость
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