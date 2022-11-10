«Мальорка» минимально переиграла «Атлетико» в поединке 14-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол в матче забил Ведат Мурики на 16-й минуте.
«Мальорка» располагается на 10-й строчке (19 пунктов), «Атлетико» идет на 6-м месте (24 балла).
«Мальорка» минимально переиграла «Атлетико» в поединке 14-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол в матче забил Ведат Мурики на 16-й минуте.
«Мальорка» располагается на 10-й строчке (19 пунктов), «Атлетико» идет на 6-м месте (24 балла).
Диего Симеоне, сам должен покинуть клуб, без всякой неустойкой!
Диего Симеоне, сам должен покинуть клуб, без всякой неустойкой!