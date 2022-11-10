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Гол Кина помог «Ювентусу» переиграть «Верону»

вчера, 22:25
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Верона» уступила «Ювентусу» в матче 14-го тура Серии А (0:1).

Моизе Кин забил победный гол на 60-й минуте. На 90+1-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Алекс Сандро.

«Верона» замыкает таблицу чемпионата Италии (5 баллов), «Ювентус» идет на 3-й строчке (28 пунктов).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:41, ред.
Вот статистика разводов в мире .
Исходя из твоих логических выводов , то в Европе вообще бы царился хаос , а бизнес ушёл в небытие, не говоря уже про спорт и культуру ( артисты, кинематограф ), где число браков и разводов превышает все остальные сферы деятельности.
Мне уже достаточно лет , далеко за 50, и я тоже разводился . Но я как работал , так и работал.
И в Ювентусе целая команда менеджеров и руководство, и неужели ты думаешь что Недвед там всё решает ??? ) Имея психологическую травму после развода !!!)))
Ладно дружище, оставим эту тему . Спасибо тебе за понимание. ✊️✌️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:33, ред.
Естественно развод повлиял на его работу. И мне, как семейному субъекту, совсем не обязательно входить в круг знакомых Павла, либо иметь семь пядей во лбу, чтоб прийти к такому выводу. Любой человек ломается в психологическом смысле, разорвав многолетние отношения со своей второй половиной..., с которой завёл потомство и прожил свои лучшие молодые годы. И мало кто способен в таких условиях сохранять холодную голову на работе. Недвед развелся в 2019-м. В том же году слетает с должности Аллегри и приходит Сарри; через год увольняют Сарри, приходит Пирло; через год увольняют Пирло и мы наблюдаем реинкарнацию Аллегри..., у которого, как мы знаем, тренерские дни, на сегодня, уже сочтены... повторно (!) Кто следующий ?

А гламурные истории жёлтой прессы... Ну что вам на это сказать...? Все гламурные истории вульгарно поданы, но не все гламурные истории - неправда..., тем более тогда, когда всё в открытом доступе в сети. Можете набрать и убедиться в этом лично.
протон
протон
сегодня в 11:26
Обеих пенальти не было. Мяч нашел руку после рикошета + летел далеко не в створ. Бонуччи же первый на мяче.
По игре - игры нет, ватное удержание 1- 0 половинчатым составом в преддверии игры с Лацио через 2 дня. Надеюсь хоть там будет заруба за чистое 3 место... но с другой стороны это последняя игра перед чемпионатом мира, поэтому многие футболисты будут беречь себя.
Camellot
Camellot
сегодня в 08:11
Считаю что ю играет не в своем чемпионате
Вот серия б, родной турнир, где помылят ребятки
fwjk6jx4un34
fwjk6jx4un34
сегодня в 04:16
Кое-как выскребла победу синьора
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:39
Недвед как раз таки был против приглашения в команду Аллегри . А про какой психоз вы вообще знаете и пишете ??? Это из каких таких интересно источников вы так чётко всё знаете от кого идёт этот , вами сказанный психоз и морально - психологическую состовляющюю. Или вы думаете, он настолько мнительный и сентиментальный , что развод повлиял на его психику , которая так сказалась на всей работе менеджерского состава и руководства Ювентуса ?)) Гламурные истории жёлтой прессы и фантазии инсайда ???))
И неужели вы думаете что тренерский штаб выбирает Недвед . Аньелли сам пригласил старого друга семейства , Аллегри .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:24, ред.
А вам часом не кажется, что Недвед то как раз и является в администрации команды тем слабым звеном, мельтешня и психоз в работе которого уж как 4-ре года откладывает свой неизгладимый отпечаток как на всю безобразную трансферную политику клуба, так и на морально-психологическую составляющую при работе с тренерским штабом ? Ведь чуть ли не каждый сезон у Юве новый тренер, что как бы уже является тенденцией..., причём очень нездоровой.

Фигура Павла, несомненно, знаковая для клуба. Игрок он был шикарный. Однако по мне, так одна из корневых причин последних провалов Юве, - это как раз таки неуравновешенное состояние Недведа, который поплыл как функционер-администратор, ввиду семейных неурядиц и связанных с этим чередой скандалов.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:15, ред.
Я уж думал на матч Роя подписали, заголовок так безпалевный!!!)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52, ред.
Ювентус - тот случай когда верхи (Аллегри) не могут, а низы не хотят (команда)!(

Позорное зрелище, некогда великого клуба мирового футбола⚽️ Клуб превращается в пародию.

А если честно, то больше всего мне во всей этой трагичной картине жалко искренне человека, футболиста, и одного из руководителей Старушки сеньоры - "Чешскую фурию" Павла Недведа. Человек который душой и сердцем предан Юве, футболист легенда, обладатель Золотого мяча. И всё это вместе с Юве, время падения и время взлёта. И сейчас видя его на экране телевизора, во время матчей родного для него клуба, и в какой футбол играет его любимая команда, можно себе представить что творится у такого человека в душе и на сердце. Он единственный, кто не хотел, и я думаю? до сих пор не хочет, видеть у руля команды гения Аллегри.

Из-за этого у него был большой конфликт с Аньелли, и он хотел уйти из клуба, но не знаю по каким-то причинам всё-таки остался.
В общем я солидарен с мнением Недведа и тоже жду этот момент? когда помашу с удовольствием слёзным платочком в след 👣 уходящему Аллегри из Ювентуса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:34
Ну очень тяжело Ювентусу даются голы!
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