«Верона» уступила «Ювентусу» в матче 14-го тура Серии А (0:1).
Моизе Кин забил победный гол на 60-й минуте. На 90+1-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Алекс Сандро.
«Верона» замыкает таблицу чемпионата Италии (5 баллов), «Ювентус» идет на 3-й строчке (28 пунктов).
Фигура Павла, несомненно, знаковая для клуба. Игрок он был шикарный. Однако по мне, так одна из корневых причин последних провалов Юве, - это как раз таки неуравновешенное состояние Недведа, который поплыл как функционер-администратор, ввиду семейных неурядиц и связанных с этим чередой скандалов.
Фигура Павла, несомненно, знаковая для клуба. Игрок он был шикарный. Однако по мне, так одна из корневых причин последних провалов Юве, - это как раз таки неуравновешенное состояние Недведа, который поплыл как функционер-администратор, ввиду семейных неурядиц и связанных с этим чередой скандалов.