«Фрайбург» в большинстве одержал уверенную победу над «Унионом»

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вчера, 21:22

«Фрайбург» обыграл берлинский «Унион» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1).

Счёт на 4-й минуте с пенальти открыл Винченцо Грифо, выведя хозяев вперёд. Уже на 6-й он оформил дубль. На 10-й минуте защитник гостей Робин Кнохе не реализовал одиннадцатиметровый. На 19-й защитник берлинцев Диого Лейте получил красную карточку. На 20-й Грифо забил второй гол с пенальти, оформив хет-трик. На 45+1-й минуте Михаэль Грегоритч забил 4-й гол своей команды. Свен Михел с пенальти на 84-й забил единственный мяч «Униона» в игре.

«Фрайбург» занимает 2-е место в чемпионате с 30 очками, «Унион» — 5-й с 27 баллами.