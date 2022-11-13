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«Фрайбург» в большинстве одержал уверенную победу над «Унионом»

вчера, 21:22
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург4 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Фрайбург» обыграл берлинский «Унион» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1).

Счёт на 4-й минуте с пенальти открыл Винченцо Грифо, выведя хозяев вперёд. Уже на 6-й он оформил дубль. На 10-й минуте защитник гостей Робин Кнохе не реализовал одиннадцатиметровый. На 19-й защитник берлинцев Диого Лейте получил красную карточку. На 20-й Грифо забил второй гол с пенальти, оформив хет-трик. На 45+1-й минуте Михаэль Грегоритч забил 4-й гол своей команды. Свен Михел с пенальти на 84-й забил единственный мяч «Униона» в игре.

«Фрайбург» занимает 2-е место в чемпионате с 30 очками, «Унион» — 5-й с 27 баллами.

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Все комментарии
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 21:55
Унион поплыл, последние игры сплошь провал, недавно был лидером, а сейчас даже в зону ЛЧ не попадает. Может пауза пойдет на пользу им.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
Фрайбург с заслуженной Победой ! Даже несмотря на красную карточку.
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