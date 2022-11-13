«Сочи» в гостях одержал победу над «Химками»

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вчера, 18:27

«Химки» уступили «Сочи» в 17-м туре РПЛ (0:2).

Счёт на 33-й минуте открыл Георгий Мелкадзе, выведя «Сочи» вперёд. На 85-й Владислав Сарвели забил второй гол гостей, установив окончательный счёт. На 94-й красную карточку получил полузащитник хозяев Данил Казанцев.

«Химки» занимают 15-е место в чемпионате с 12 очками, «Сочи» — 9-й с 25 баллами.