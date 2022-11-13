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«Сочи» в гостях одержал победу над «Химками»

вчера, 18:27
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Химки» уступили «Сочи» в 17-м туре РПЛ (0:2).

Счёт на 33-й минуте открыл Георгий Мелкадзе, выведя «Сочи» вперёд. На 85-й Владислав Сарвели забил второй гол гостей, установив окончательный счёт. На 94-й красную карточку получил полузащитник хозяев Данил Казанцев.

«Химки» занимают 15-е место в чемпионате с 12 очками, «Сочи» — 9-й с 25 баллами.

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Все комментарии
Gelas I
Gelas I
вчера в 21:46, ред.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:55
    Химки - один из основных кандидатов на переход в нижний дивизион
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:39
    В ЛОКО облегчённо вздохнули. Выиграй Химки, ушли бы на зиму в зоне вылета.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:32
    Ну не могут "химики" найти катализатор для своей реакции , а может не те реактивы для реакции используют
    bacek15
    bacek15
    вчера в 18:41
    Сочи удачи!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:30
    Клубы, которые непонятно что делают в рпл и во что играют.
    Гость
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