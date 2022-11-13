«Алания» дома проиграла «Родине».

«Алания» уступила «Родине» в матче 18-го тура Первой лиги.
Счёт на 26-й минуте открыл Амур Калмыков, выведя гостей вперёд. На 28-й Иван Тимошенко удвоил преимущество «Родины». На 45-й Калмыков оформил дубль. Единственный мяч хозяев на 92-й забил Александр Ташаев.
«Алания» идёт на 2-м месте с 35 очками, «Родина» — 12-я с 20 баллами.
Ну во первых, конечно же, поздравляю болельщиков Родины с заслуженной Победой!
А я, как болельщик Алании, должен признаться, что такой игры от своей любимой команды, я мягко говоря, не просто не ожидал, но я нахожусь в каком-то шоковом состоянии, после того, что происходило на поле с Аланией. И это второй матч подряд, когда состояние после игры требует пару пачек валидола и корвалола, для того чтобы запить, эти две пачки. Начало всему этому послужило когда я увидел стартовый состав. Ну и естественно, то что произошло в конце первого тайма, счёт на табло. Считаю, что это была опять чисто тренерская ошибка и повторение прошлого матча. Но в прошлом матче команда смогла уйти от поражения, а сейчас этого не произошло. Куда-то делся дух победителя, а может это просто психологическая и физическая яма, куда попала команда. Но и это значит какие-то недочёты тренерского штаба, раз команда не может выиграть у аутсайдеров. И уж точно просто не должна проигрывать с таким счётом. Да и если честно больше половины состава, это игроки ещё те, которые с Гогниевым играли в ПФЛ, и с которыми пора уже попрощаться, при всём уважении к тому, что они сделали для команды. Но сейчас уже другие цели, другие требования и надо сделать это решение, попрощаться. Есть зимнее трансферное окно и нужны новые приобретения, для той задачи, которая стоит перед командой и тренерским штабом, это попадание в РПЛ. Надеюсь всё у Алании получится и команда попадёт в РПЛ. Удачи тебе Алания!
Ну во первых, конечно же, поздравляю болельщиков Родины с заслуженной Победой!
А я, как болельщик Алании, должен признаться, что такой игры от своей любимой команды, я мягко говоря, не просто не ожидал, но я нахожусь в каком-то шоковом состоянии, после того, что происходило на поле с Аланией. И это второй матч подряд, когда состояние после игры требует пару пачек валидола и корвалола, для того чтобы запить, эти две пачки. Начало всему этому послужило когда я увидел стартовый состав. Ну и естественно, то что произошло в конце первого тайма, счёт на табло. Считаю, что это была опять чисто тренерская ошибка и повторение прошлого матча. Но в прошлом матче команда смогла уйти от поражения, а сейчас этого не произошло. Куда-то делся дух победителя, а может это просто психологическая и физическая яма, куда попала команда. Но и это значит какие-то недочёты тренерского штаба, раз команда не может выиграть у аутсайдеров. И уж точно просто не должна проигрывать с таким счётом. Да и если честно больше половины состава, это игроки ещё те, которые с Гогниевым играли в ПФЛ, и с которыми пора уже попрощаться, при всём уважении к тому, что они сделали для команды. Но сейчас уже другие цели, другие требования и надо сделать это решение, попрощаться. Есть зимнее трансферное окно и нужны новые приобретения, для той задачи, которая стоит перед командой и тренерским штабом, это попадание в РПЛ. Надеюсь всё у Алании получится и команда попадёт в РПЛ. Удачи тебе Алания!