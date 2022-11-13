«Алания» дома проиграла «Родине».

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вчера, 19:07

«Алания» уступила «Родине» в матче 18-го тура Первой лиги.

Счёт на 26-й минуте открыл Амур Калмыков, выведя гостей вперёд. На 28-й Иван Тимошенко удвоил преимущество «Родины». На 45-й Калмыков оформил дубль. Единственный мяч хозяев на 92-й забил Александр Ташаев.

«Алания» идёт на 2-м месте с 35 очками, «Родина» — 12-я с 20 баллами.