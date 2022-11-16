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Федерация футбола Ирана опровергла информацию о задержании Али Даеи

вчера, 16:29

В Федерации футбола Ирана опровергли информацию о том, что бывший игрок национальной команды Али Даеи был задержан и ему грозит смертная казнь.

Ранее азербайджанское информационное агентство Report сообщило о том, что футболисту вынесен смертный приговор за поддержку массовых волнений в Иране, вызванных смертью 22-летней Махсы Амини в сентябре этого года.

Это абсолютно ложная информация.

В понедельник Даеи сообщил в соцсетях об отказе ехать на чемпионат мира в Катаре, поскольку для него сейчас важно оставаться в Иране.

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Иран  Даеи Али
Источник: tass.ru
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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 21:59
Кроме амеров некому.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:35
Кто-то преднамеренно распускает эти слухи.
Гость
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