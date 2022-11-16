Федерация футбола Ирана опровергла информацию о задержании Али Даеи

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вчера, 16:29

В Федерации футбола Ирана опровергли информацию о том, что бывший игрок национальной команды был задержан и ему грозит смертная казнь.

Ранее азербайджанское информационное агентство Report сообщило о том, что футболисту вынесен смертный приговор за поддержку массовых волнений в Иране, вызванных смертью 22-летней Махсы Амини в сентябре этого года.

Это абсолютно ложная информация.

В понедельник Даеи сообщил в соцсетях об отказе ехать на чемпионат мира в Катаре, поскольку для него сейчас важно оставаться в Иране.