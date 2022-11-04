Полиция нашла угнанный у Хвичи автомобиль

Автомобиль грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии был найден менее чем через 24 часа после угона.
Преступники украли ключи от машины прямо из дома Кварацхелии, когда тот спал. Обнаружив пропажу, игрок обратился в полицию.
Автомобиль находится в хорошем состоянии.
Fiat Doblo исчез с парковки клиники в итальянском Бари. После того, как хозяйка обнаружила пропажу машины, ее дочь написала пост в Facebook.
В нем она рассказала о болезни своей матери. Владелица Fiat страдает от рассеянного склероза, а автомобиль - ее единственное средство передвижения.
"Положите руку на сердце и верните ее нам", - призвала она в Facebook. Пост набрал большую популярность в соцсети.
Спустя несколько дней Fiat Doblo нашелся. Машина стояла у одного из домов недалеко от Бари. Прибывшая на место полиция обнаружила внутри записку.
"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - было написано от руки.
Fiat Doblo исчез с парковки клиники в итальянском Бари. После того, как хозяйка обнаружила пропажу машины, ее дочь написала пост в Facebook.
В нем она рассказала о болезни своей матери. Владелица Fiat страдает от рассеянного склероза, а автомобиль - ее единственное средство передвижения.
"Положите руку на сердце и верните ее нам", - призвала она в Facebook. Пост набрал большую популярность в соцсети.
Спустя несколько дней Fiat Doblo нашелся. Машина стояла у одного из домов недалеко от Бари. Прибывшая на место полиция обнаружила внутри записку.
"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - было написано от руки.