Полиция нашла угнанный у Хвичи автомобиль

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вчера, 15:16

Автомобиль грузинского футболиста «Наполи» был найден менее чем через 24 часа после угона.

Преступники украли ключи от машины прямо из дома Кварацхелии, когда тот спал. Обнаружив пропажу, игрок обратился в полицию.

Автомобиль находится в хорошем состоянии.