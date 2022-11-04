Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияИталия. Серия А 2022/2023

Полиция нашла угнанный у Хвичи автомобиль

вчера, 15:16

Автомобиль грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии был найден менее чем через 24 часа после угона.

Преступники украли ключи от машины прямо из дома Кварацхелии, когда тот спал. Обнаружив пропажу, игрок обратился в полицию.

Автомобиль находится в хорошем состоянии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Болельщики «Спартака» подрались с игроками молодёжной команды ЦСКА
Вчера, 22:35
250 могил обнаружено на земельном участке, принадлежащем Пике
Вчера, 08:48
Защитник «Монцы» Мари попал в больницу в критическом состоянии
27 октября
Умер владелец корпорации «Ред Булл» Дитрих Матешиц
23 октября
Тренер «Тоттенхэма» умер в возрасте 61 года
07 октября
Более 100 человек пострадали на матче чемпионата Аргентины
07 октября
Сортировать
Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ awwu443bwhc2 (раскрыть)
сегодня в 02:33
какая коза ностра??? там каморра
протон
протон
вчера в 20:59
Угнанный у Хвичы автомобиль найден в Махачкале с перебитыми номерами)) Шутка конечно. Но в итоге авто был возвращён с заменёнными расходниками, химчисткой салона, полировкой кузова.
Rare Fish
Rare Fish
вчера в 17:32
воры стали не воры. марадоне врят ли дом обносили. футбол видимо меньше стали любить.
awwu443bwhc2
awwu443bwhc2
вчера в 16:16
Прямо плевок в лицо коза ностре, что автомобиль КВАРАДОНЫ в НЕАПОЛЕ вернули копы, а не местные фартовые мачо
Вася Василько 1
Вася Василько 1
вчера в 16:04
Квара ты чего там так крепко спишь. Что воры в дом зашли и ключи забрали. Могли и ведь натянуть тебя в пятую точку.
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 15:46
А Вы бы видели какая там грязь на улицах. С сувенирами там всё в порядке- я несколько прикупил...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:38
Италия....
Fiat Doblo исчез с парковки клиники в итальянском Бари. После того, как хозяйка обнаружила пропажу машины, ее дочь написала пост в Facebook.

В нем она рассказала о болезни своей матери. Владелица Fiat страдает от рассеянного склероза, а автомобиль - ее единственное средство передвижения.
"Положите руку на сердце и верните ее нам", - призвала она в Facebook. Пост набрал большую популярность в соцсети.

Спустя несколько дней Fiat Doblo нашелся. Машина стояла у одного из домов недалеко от Бари. Прибывшая на место полиция обнаружила внутри записку.

"У нас тоже есть сердце, извините нас, мы не знали о вашей патологии", - было написано от руки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:33
Хорошо, что не успели разбить или разобрать...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:28
Везде одно и тоже - воруют!
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 15:26
Довольно скромная - Mini Countryman
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:24
Не зря Неаполь называют криминальной столицей Италии. Помнится не так давно у Спаллетти тоже машину угнали. Да и других игроков Наполи часто возникали проблемы с ворами. Наверное там плохо развита торговля футбольной атрибутикой и сувенирами, а неаполитанским болельщикам хочется что-то на память о своих любимцах.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 15:18
Интересно, какая марка машины?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 