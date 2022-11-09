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Умер 18-летний вратарь клуба Южной футбольной лиги Англии

вчера, 18:38

Вратарь английского клуба «Микловер» из Южной футбольной лиги Фин Боуэн скончался в возрасте 18 лет. О причинах трагедии не сообщается. Клуб опубликовал заявление по данному поводу.

Вчера утром «Микловер» трагически потерял одного из наших футболистов, голкипера Фина Боуэна. В 18 лет Фин был неотъемлемой частью академии клуба. Он дебютировал в первой команде на выезде с «Лейстоном» в августе после впечатляющей игры в предсезонке. Все в клубе опустошены известием о кончине Фина и приложат максимум усилий, чтобы он никогда не был забыт на «Дон Эмотт Арене». Покойся с миром, Фин.

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