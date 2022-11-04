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Болельщики «Спартака» подрались с игроками молодёжной команды ЦСКА

вчера, 22:35
Спартак (мол)Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)Матч завершен

Во время матча 17-го тура Молодёжной футбольной лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) произошел конфликт между болельщиками «красно-белых» и футболистами «армейцев».

Несколько футболистов гостевой команды после гола в ворота соперника подбежали к сектору с болельщиками «красно-белых» и стали их провоцировать. Затем один из фанатов «Спартака» выбежал на поле к футболистам ЦСКА, между ними началась драка. После этого конфликт перерос в масштабное столкновение, в котором участвовали и запасные игроки. «Армейцы» доигрывали встречу вдевятером.

На данный момент «Спартак» идет на 2-м месте в Молодёжной футбольной лиге (36 очков), ЦСКА занимает 4-ю строчку (33 пункта).

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Источник: championat.com
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Все комментарии
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 14:08
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 10:35
    Всех без исключения посадить на 10 лет! Чтоб другим не повадно было!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:57
    Федотовщина во всех слоях
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 01:58
    А если выбежало бы 10 фанатов , то это было бы не подло ? ))) В следующий раз учтём ! )))))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 23:36
    За провокации стоит наказать
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 23:17, ред.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 23:13
      Футболистам ЦСКА следовало к своим болельщикам бежать за поздравлениями и было бы всё нормально...

      Futurista
      Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 23:09
      Один заметь выбежал на табун молодых и наглых коней...
      Futurista
      Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 23:07
      Скорее удалили тех кого вырубили...
      Georgud
      Georgud
      вчера в 23:01
      Сто процентов, виноваты провокаторы цска.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 22:59
      А чего вдевятером удалили или вырубили?
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
      вчера в 22:45
      Здравствуйте. Те призы что Вы выиграли в сентябре прибудут по тому адресу что Вы указали примерно в середине месяца, в данном случае так же получать как и до этого.
      drug01
      drug01
      вчера в 22:43
      Это не красит наш футбол
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 22:42
      Фанат спартака выбежал на поле и устроил драку с футболистами, помоему подлее поступка не бывает.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 22:41
        makkie
        makkie
        вчера в 22:41
        Несколько футболистов гостевой команды после гола в ворота соперника подбежали к сектору с болельщиками «красно-белых» и стали их провоцировать.
        ________________________

        Такие молодые, а уже подлые!
        За что и от фанатов огребли, и от молодёжного Спартака.
        Гость
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