Болельщики «Спартака» подрались с игроками молодёжной команды ЦСКА

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вчера, 22:35

Во время матча 17-го тура Молодёжной футбольной лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) произошел конфликт между болельщиками «красно-белых» и футболистами «армейцев».

Несколько футболистов гостевой команды после гола в ворота соперника подбежали к сектору с болельщиками «красно-белых» и стали их провоцировать. Затем один из фанатов «Спартака» выбежал на поле к футболистам ЦСКА , между ними началась драка. После этого конфликт перерос в масштабное столкновение, в котором участвовали и запасные игроки. «Армейцы» доигрывали встречу вдевятером.