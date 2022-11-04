Болельщики «Спартака» подрались с игроками молодёжной команды ЦСКА

Во время матча 17-го тура Молодёжной футбольной лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) произошел конфликт между болельщиками «красно-белых» и футболистами «армейцев».
Несколько футболистов гостевой команды после гола в ворота соперника подбежали к сектору с болельщиками «красно-белых» и стали их провоцировать. Затем один из фанатов «Спартака» выбежал на поле к футболистам ЦСКА, между ними началась драка. После этого конфликт перерос в масштабное столкновение, в котором участвовали и запасные игроки. «Армейцы» доигрывали встречу вдевятером.
На данный момент «Спартак» идет на 2-м месте в Молодёжной футбольной лиге (36 очков), ЦСКА занимает 4-ю строчку (33 пункта).
З.Ы. Ну то что фанаты спартака умом никогда не отличались это факт, но лезть на детей, ну такое себе, но я думаю их Ярославка и RW Warriors встретят, и объяснят, что так делать не надо...
З.Ы.Ы. Без двойного удаления у спартака шансов не было...
З.Ы. Ну то что фанаты спартака умом никогда не отличались это факт, но лезть на детей, ну такое себе, но я думаю их Ярославка и RW Warriors встретят, и объяснят, что так делать не надо...
З.Ы.Ы. Без двойного удаления у спартака шансов не было...
https://youtu.be/Vjl4lAlvfTs
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Такие молодые, а уже подлые!
За что и от фанатов огребли, и от молодёжного Спартака.
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Такие молодые, а уже подлые!
За что и от фанатов огребли, и от молодёжного Спартака.