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Селюк: «Это позор. Узбекистан обыграет сборную России»

вчера, 22:41
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Эти матчи никому не нужны. Это позор, я считаю. А Узбекистан еще обыграет сборную России. Международные матчи — это хорошо с политической точки зрения, но я хотел бы говорить про футбол вне политики. И если рассматривать эти игры именно с такой точки зрения, они ничего не дают. Я вижу, что сборная — это не место, где престижно играть. Сборная превратилась в супермаркет. В конечном итоге российский футбол будет подобрать непонятно во что.

С кем тогда играть? Я предлагал — со сборной легионеров в «Лужниках». Не надо никуда лететь, тратить деньги на самолеты, гостиницы. Можно с ними играть два раза подряд, легионеров наберется на две разные команды. Это будет интересно. И пусть в каждое окно для сборных приглашают нового тренера — Карпин, затем Семак, Талалаев, Ташуев. И они вызывают тех, кого считают нужным. У каждого будет опыт, они будут состязаться между собой — чья сборная сильнее.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:06
иногда можно соглашаться с Селюком ...
например, сейчас
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
сегодня в 00:24, ред.
Посмотрев состав примерно этого и ожидал, не назову это трагедий или неожиданностью, видимо задача посмотреть игроков была, только зачем, возможно они уже карьеру закончат когда нас вернут.
aadnpx3np9g9
aadnpx3np9g9
вчера в 23:12
Карпин, это твоя такая работа?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:09
Позор Таджикистану,что не разгромили Россию у себя,эта одна лига,Селюк не прав
YVG
YVG
вчера в 22:44
Почему позор, сильнейший должен выигрывать.
Гость
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