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Монсон: «Россию несправедливо лишили возможности попасть на чемпионат мира»

вчера, 17:13

Бывший боец ММА Джефф Монсон, который сейчас является российским политиком, рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира.

Конечно, когда приходит время крупных футбольных турниров, я за ними слежу. Предстоящий чемпионат мира я тоже постараюсь посмотреть. Мне хотелось бы болеть за сборную России, но, к сожалению, ее там не будет. Безусловно, Россию несправедливо лишили возможности попасть на чемпионат мира в Катаре. Политике нет места в спорте, так быть не должно.

В этом году я буду болеть за Бразилию, Аргентину или другую сборную из Южной Америки. Думаю, у этих команд большие шансы на победу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:43
Спасибо за поддержку "российский политик Джефф Монсон"!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:40
Согласен что победить должны южноамериканцы
Futurista
Futurista
вчера в 17:38
Просто пиндосы не понимают, что когда Мира не будет, не будет и чемпионата...
SAINTS
SAINTS
вчера в 17:20
Где ты сейчас видел в нашем мире справедливость.
Гость
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