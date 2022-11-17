Монсон: «Россию несправедливо лишили возможности попасть на чемпионат мира»

Бывший боец ММА Джефф Монсон, который сейчас является российским политиком, рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира.

Конечно, когда приходит время крупных футбольных турниров, я за ними слежу. Предстоящий чемпионат мира я тоже постараюсь посмотреть. Мне хотелось бы болеть за сборную России, но, к сожалению, ее там не будет. Безусловно, Россию несправедливо лишили возможности попасть на чемпионат мира в Катаре. Политике нет места в спорте, так быть не должно.

В этом году я буду болеть за Бразилию, Аргентину или другую сборную из Южной Америки. Думаю, у этих команд большие шансы на победу.