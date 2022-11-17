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«Будет больше выбора». Карпин — о Малкоме и Клаудиньо в сборной России

вчера, 21:33

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

Лично мое мнение: чем больше у тренера выбор — тем лучше. Получит кто-то российский паспорт — будет больше выбор у тренера. Даже в Испании дают паспорта игрокам из других стран.

Если Малком и Клаудиньо получат российские паспорта — будем, значит, и из них выбирать состав. Будет еще десять таких — ну и отлично, больше выбор, что плохого-то? Я не знаю тренеров, которые бы отказались от такого, били бы себя в грудь и говорили, что нам нужны только россияне.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:18
Не понимаю, почему такой шум. Про легионеров и двойное гражданство в Европе - посмотрите для примера состав МЮ. Трое с двойным гражданством. А ещё леги из Португалии, Аргентины, Франции, Бразилии, Испании, Швеции и т.д. - всего за 20 игроков. И никто не шумит, что это не английская команда и смотреть их поэтому неинтересно. Просто берут в команды лучших игроков со всего мира и это сегодня считается нормальным. К сожалению.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:40
С фамилией Иван)
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Вот и решение всех проблем. Десять бразильцев и русский вратарь.
pomor45
pomor45
вчера в 21:41
Этим конкурентов не будет.
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