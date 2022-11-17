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Хлусевич: «Мы полностью контролировали матч со сборной Таджикистана»

вчера, 20:39
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Таджикистана (0:0).

Счет по игре? Полностью контролировали игру весь матч. Были какие‑то моменты у соперника. У нас полуподходы, каких‑то стопроцентных моментов не было. Не хватало последнего удара, последней передачи.

Чего не хватало? Не знаю, посмотрим, разберем игру. Пиняев — самый молодой дебютант? Поздравляю, Сережа молодец. Был ли он самым активным? Возможно, не слежу за игроками на поле.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:45
Наши футболисты получили редкую возможность сыграть при полных трибунах. В России аншлагов ещё долго не будет
Naherger
Naherger
вчера в 21:26
А надо бы смотреть,кто где..эх...непонятно,за что вам бабки такие платят🤷
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Чувствуется карпинская манера отвечать на вопросы. Приживётся.
monah-10
monah-10
вчера в 20:48
Последнее улыбнуло, не слежу за игроками на поле, теперь я понял, почему так играют, потому что никто ничего и никого не видит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:48
Контролёры хреновы! А в футбол попробовать сыграть заподло было?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:41
Лучше бы ты ничего не говорил .
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