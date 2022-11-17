Хлусевич: «Мы полностью контролировали матч со сборной Таджикистана»

Полузащитник сборной России прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Таджикистана (0:0).

Счет по игре? Полностью контролировали игру весь матч. Были какие‑то моменты у соперника. У нас полуподходы, каких‑то стопроцентных моментов не было. Не хватало последнего удара, последней передачи.

Чего не хватало? Не знаю, посмотрим, разберем игру. Пиняев — самый молодой дебютант? Поздравляю, Сережа молодец. Был ли он самым активным? Возможно, не слежу за игроками на поле.