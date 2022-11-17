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Карпин: «Посмотрели многих новичков. Так что впечатления нормальные»

вчера, 20:26
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Первый тайм понравился больше. Было больше контроля и у наших ворот, и в центре. Во втором тайме читалось желание быстрее забить гол. Спешка подводила. Пошла открытая игра без центра. Посмотрели многих новичков. Так что впечатления нормальные.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:01
Новички выглядели, как уставшие от футбола старички.
Boricku
Boricku
вчера в 20:45
На сборы деньга от налогоплательщиков капнула на карточку, поди плохо.
Foxes
Foxes
вчера в 20:42, ред.
Карпин: Мы провели матч с одной из лучших команд мира, это был впечатляющий поединок, команды бились, играли на победу.
Заслуженная боевая ничья!
Я очень доволен самоотдачей наших парней.
monah-10
monah-10
вчера в 20:40
Ощущение, что Карпина вообще на стадионе небыло.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:39
Посмотрел на новичков:
Много разных дурачков
(по иному не сказать)
ринулись в футбол играть!
Гость
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