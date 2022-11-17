Карпин: «Посмотрели многих новичков. Так что впечатления нормальные»

Главный тренер сборной России прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

Первый тайм понравился больше. Было больше контроля и у наших ворот, и в центре. Во втором тайме читалось желание быстрее забить гол. Спешка подводила. Пошла открытая игра без центра. Посмотрели многих новичков. Так что впечатления нормальные.