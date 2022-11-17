Карпин: «Посмотрели многих новичков. Так что впечатления нормальные»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).
Первый тайм понравился больше. Было больше контроля и у наших ворот, и в центре. Во втором тайме читалось желание быстрее забить гол. Спешка подводила. Пошла открытая игра без центра. Посмотрели многих новичков. Так что впечатления нормальные.
Заслуженная боевая ничья!
Я очень доволен самоотдачей наших парней.
Заслуженная боевая ничья!
Я очень доволен самоотдачей наших парней.
Много разных дурачков
(по иному не сказать)
ринулись в футбол играть!
Много разных дурачков
(по иному не сказать)
ринулись в футбол играть!